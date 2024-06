La fuerte advertencia del Dibu Martínez al Aston Villa para que lo cedan a los JJOO: "Si tengo que..."

La Selección argentina no tiene uno sino dos compromisos importantes por delante. El primero es la Copa América, de la cual tendrá debut el 20 de junio ante Canadá y para la cual ya se prepara en la ciudad de Miami. El segundo será afrontado por la Sub 23 y se trata de los Juegos Olímpicos, que serán dirigidos por Javier Mascherano.

El Jefecito busca armar un equipo competitivo y sabiendo que puede convocar tres mayores, ya contó con el visto bueno de Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. Está en búsqueda del tercero y su posición favorita es la del arquero. Hace un tiempo, Emiliano "Dibu" Martínez confesó que es su deseo participar, pero está clara que no depende solo de él.

Con las confirmaciones de los otros dos campeones del mundo, se espera por una novedad sobre Dibu Martínez y su negociación con el club, que a fin de cuentas es quien debe autorizarlo. Este miércoles, Dibu Martínez brindó una entrevista en TyC Sports y habló al respecto.

"Tuve la posibilidad de hablar con Martín (Tocalli) y Masche (Javier Mascherano). Es un deseo que tengo jugar, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tener un poco más de fuerza al final de la Copa América para tomar una decisión. Con el club no está 100 por ciento dado, desde mi parte yo quiero jugar los Juegos Olímpicos", confesó.

Luego, agregó: "No es obligatorio que los clubes cedan a los jugadores a los Juegos Olímpicos. Mi club no dejó ir a ningún jugador de selección. Pero yo siempre pongo a la Selección por delante y si tengo que pelearme con el club lo haré. Primero está la Copa América, es muy difícil pelearme ya con el club. Lo más importante es ganar la Copa América, después vienen los Juegos Olímpicos. Pero es un sueño llevar la dorada".

Por último y sobre el hipotético caso de que no se dé su cesión para la competencia, Dibu Martínez reveló a quien considera para la posición. "Brey lo hizo muy bien y si no es uno mayor hay que darle una continuidad a un arquero joven. Sino me gustaría que sea (Gerónimo) Rulli o (Juan) Musso", confió.