La terminante decisión de la Federación con el DT de Italia tras la eliminación de la Eurocopa

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, anunció que mantiene la confianza en Luciano Spalletti pese a la eliminación de la Eurocopa 2024, en los octavos de final ante Suiza (2-0). "Anoche hablé con Spalletti y no tiene sentido interrumpir un proyecto que es plurianual y que sólo lleva ocho meses en marcha", declaró en una rueda de prensa.

"Tenemos confianza en él, en sesenta días volveremos al campo y no tiene sentido pensar que cambiando el proyecto en dos meses aparecerá un 'Mbappé'", añadió. Por su parte, Spalletti aceptó la crítica feroz de la prensa y reconoció que no estuvo a la altura, aunque su compromiso será total.

Italia cayó con Suiza y se despidió de la Euro.

"No he sido el mejor Spalletti posible. Leo a gente que me atribuye haber subido demasiado el tono", dijo y agregó: "Quedan muchas cosas por demostrar, mi compromiso será total. Hay que ser honesto en la historia de estos 14 partidos que llevo. Hemos estado bien hasta cierto punto. Ayer dimos un paso atrás importante que no se puede aceptar, pero creo que sé lo que hace falta".

Sobre el partido, lanzó una frase maradoniana para describir la actitud de su equipo: "Ese gol al inicio de la segunda parte nos cortó las piernas, no fuimos muy incisivos. La diferencia la marcó el ritmo, que fue demasiado inferior al de ellos en la primera parte. Necesitamos más ritmo, más consistencia, más sacrificio. No hemos llegado a esta Eurocopa en unas condiciones excepcionales y hacerlo todo a esta temperatura no es fácil, pero definitivamente algo tiene que cambiar".

"Existe la posibilidad de construir algo, pero lleva tiempo. No he tenido tiempo, todos mis antecesores han tenido mas partidos que yo", recordó. La responsabilidad de la eliminación, según Spalletti, es ante todo suya. "La responsabilidad siempre es del entrenador, yo tomé las decisiones", subrayó.