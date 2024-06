Piedra libre para Scaloni: desde qué lugar del estadio vio el partido entre Argentina y Perú

Durante la jornada de este viernes se conoció la decisión de la Comisión Disciplinaria de Conmebol con respecto a Lionel Scaloni. El director técnico de la Selección argentina, que había sido sancionado en el debut ante Canadá, volvió a salir tarde en el entretiempo ante Chile y fue finalmente multado.

Además de no poder presente en el campo de juego en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, el campeón del mundo no pudo afrontar la conferencia de prensa previa al partido y no podrá hacerlo en la charla con los medios tras la finalización del encuentro. También, la Asociación del Fútbol Argentino fue multado con la suma de 15 mil dólares.

Como consecuencia, tras la salida de la delegación del hotel, Scaloni no pudo tener más contacto con los jugadores de la Selección argentina. La organización del encuentro determinó que se ubique en uno de los palcos del Hard Rock Stadium. Precisamente, en el que la Albiceleste atacó durante los primeros 45 minutos.