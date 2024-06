El sincericidio de Gustavo Alfaro al comparar los equipos de Conmebol y Concacaf: "Con todo respeto…”

La Selección de Costa Rica, dirigida por Gustavo Alfaro, no pudo repetir la hazaña de mantener el arco en cero tal y como lo hizo ante Brasil en la primera fecha del Grupo D de la Copa América. Esta vez, su equipo cometió errores y los pagó con la derrota por 3-0 ante Colombia.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Boca hizo un análisis del partido. "Después de los 15 minutos del primer tiempo sentí que no estábamos cómodos en el partido. No sosteníamos la pelota para dominarla y obligar a Colombia a retroceder. Y en esta clase de partidos los errores se pagan caro", expresó, justamente.

"Si bien colombia manejaba el partido emocionalmente, no era que nos estaba avasallando, hasta que se dio esa jugada del penalti. Por eso les dije: si quieren empatar el partido tienen que jugar, se los dije en el descanso", señaló, en una frase muy similar a la que les dijo a sus jugadores en el entretiempo ante Brasil.

Alfaro dando indicaciones. (Foto: EFE)

"Quiero que se animen a jugar de la manera simple, como lo hizo Colombia, en ese sentido nos sigue faltando, decirles comprométanse a jugar... pero si no generás pase y no te mostrás, no te encuentran", agregó.

Finalmente, en un análisis ya de la Copa América en general y la distancia entre las dos federaciones, señaló: "A nadie le gusta perder y menos 3-0, pero tenemos que aprender. Hay que achicar la distancia que existe y ese es el desafío que tenemos de ahora en adelante. Le cuesta mucho a los equipos de la Concacaf, les está costando".

En ese sentido, concluyó: "Ahí está el gran déficit de nosotros. Esto es un proceso, jugar los partidos de Eliminatoria que nosotros jugamos, con todo respeto, no es lo mismo que jugar acá en esta Copa América".