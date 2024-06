La cargada de los chilenos a los hinchas argentinos en Times Square que no se vio en TV

Mucho fue lo que se habló del trabajado triunfo de la Selección argentina 1-0 sobre Chile por la fecha 2 de la Copa América y todas las polémicas que desataron durante su desarrollo. Pero las rispideces comenzaron en las calles de Nueva York bastante antes de que Matonte diera el pitido inicial del encuentro y también dejaron una buena cuota de material para destacar.

En la previa del partido hubo un cruce entre ambas parcialidades en Times Square, epicentro de la ciudad. Los hinchas argentinos desplegaron un espectacular banderazo en apoyo a la Scaloneta. Los trasandinos, para no quedarse atrás, elaboraron una particular cargada que tuvo mucha repercusión en las redes y medios del país vecino, pero que no había llegado a los nacionales.

Mirá el video

Cuando nadie se lo esperaba, en una de la tantas pantallas gigantes que dan vida a las calles neoyorquinas, apareció frente a toda la parcialidad albiceleste una imagen de Alexis Sánchez con el trofeo de la Copa América 2016, ganada precisamente ante Argentina, dirigida por ese entonces por el "Tata" Martino. Un recuerdo sin dudas doloroso por tratarse de una caída que había significado no solo lo la tercera final consecutiva perdida en tres años, sino también uno de los puntos más bajos de la carrera de Messi, quien llegó a renunciar fugazmente a la Selección.

Aunque el impacto de dicho episodio hoy en día está francamente apañado por el paso de los años y todos las copas obtenidas desde 2021, la cargada fue apasionadamente por los hinchas de La Roja, ya que evoca a uno de los únicos dos títulos que ganaron a lo largo de toda su historia. El otro había sido el año anterior, en la Copa América 2015 disputada en Chile, también contra Argentina.

La elaborada broma estuvo a cargo de un grupo de fanáticos de Everton de Viña del Mar y tuvo una duración de 15 segundos. Según se pudo saber, la proyección de imágenes en la pantalla gigante del Times Square durante dicha cantidad de tiempo tuvo un costo de 40 dólares, los que serían aproximadamente unos 54.000 pesos a cotización del blue.