Quién es Sebastián Grazzini, el nuevo ayudante de campo de Demichelis en River

En el mundo River se debatía acerca de los posibles futbolistas que podrían llegar como refuerzos para el segundo semestre del 2024 y, como un bombazo, llegó la noticia de que el cuerpo técnico de Martín Demichelis haría sus incorporaciones. Mientras se vela por el futuro de Paulo Díaz, que tiene su cabeza en la Copa América, o las llegadas de Adam Bareiro y Franco Carboni, el Millonario anunció como nuevo ayudante de campo a Sebastián Grazzini, quien supo ser DT de Racing y Platense en los últimos doce meses. Demichelis y Grazzini compartieron la pensión de River hace más de dos décadas y jugaron juntos en el Club Renato Cesarini, en su infancia.

Grazzini llegará para acompañar a Germán Lux y Javier Pinola, socios de Micho, desde un rol algo distinto. Verá los partidos desde la platea, en pos de una nueva perspectiva, y se comunicará por walkie talkie con el cuerpo técnico (algo similar a lo que hacía Hernán Buján con Marcelo Gallardo y Hernán Biscay). Además, colaborará en el videoanálisis de los encuentros, aunque en River ya existe un equipo a cargo de ello. Como futbolista, el Mago tiene una historia de “trotamundos” y anécdotas con Ricardo Caruso Lombardi que datan de un 2010 en el que Racing se salvó del descenso. Ahora, comenzará un nuevo capítulo en su etapa sin los botines puestos.

Demichelis sumará a Grazzini para trabajar junto a Lux y Pinola. (Foto: archivo)

19 clubes en 8 países

Sebastián Grazzini comenzó su carrera como futbolista en el Club Atlético Central Córdoba de Rosario, aquel donde alguna vez supo brillar el Trinche Carlovich. Su talento precoz hizo que el Sevilla de España lo fichara para su segundo equipo. Pero allí no jugó partidos oficiales y emprendió una búsqueda de exóticos horizontes. “Vivía con mi mujer en un monoambiente sin puerta en el baño”, contó alguna vez sobre su experiencia en Bélgica, posterior al Sevilla, donde vistió los colores del Excelsior Virton, de la tercera División. Luego, pasó por países como Venezuela, Italia, Estados Unidos, Grecia y Chile, además de por el fútbol argentino, en numerosas ocasiones. En total jugó en 19 clubes distribuidos en 8 países, pero, sostuvo él mismo, en Racing “vivió sus mejores momentos”.

Llegó a la Academia en 2009, cuando Ricardo Caruso Lombardi era el DT encargado de salvar al equipo del descenso. Y lo hizo de una manera muy curiosa, propia de quien ejercía como entrenador (que ya lo había tenido a Grazzini en Newell's). Caruso diseñó una suerte de casting en donde se probaban futbolistas de cualquier procedencia: de intercountries, del Ascenso, los que buscaban un nuevo club, de otros países. En ese grupo apareció el Mago Grazzini, a quien Caruso había entrenado meses atrás en la Lepra, y entonces el DT lo fichó. Grazzini convirtió 5 goles en aquella temporada, gracias a la que Racing acabaría permaneciendo en Primera, en medio de una dinámica de plantel poco común.

En Racing jugó 34 partidos y dejó una buena imagen. (Foto: @dataracingoficial)

En aquel Racing, Caruso Lombardi buscó maneras poco ortodoxas de mantener motivados a sus jugadores y Grazzini fue uno de los que pudo aprovecharlas. El DT sorteaba televisores luego de las victorias y llegó a repartir hasta quesos e inodoros. El Mago, reveló una vez, agarraba todo lo que podía, porque se había ido de Newell's “sin un peso”. Una vez, antes de un duelo clave frente a Boca, Caruso llamó al ex presidente Néstor Kirchner para pedirle que donara televisores. Motivado o no por los plasmas, lo cierto es que Grazzini, frente al Xeneize, anotó uno de los mejores goles de su carrera: sombrerito, enganche y definición ante Roberto Abbondanzieri para un triunfo 3-0. “Con mi gol a Boca choreé como loco. Me cargaban todos. Caruso llegó a gastarme, porque no me animé a picársela al Pato”, confesaría.

Gol de Sebastián Grazzini a Boca (3-0). 14 de junio de 2009. pic.twitter.com/gsbH66Tvrz — Racing Club Retro (@RacingClubRetro) June 14, 2022

Del “milagro Vecchio” a los elogios a Demichelis

Sebastián Grazzini es dueño de FDS Sports Elite, un centro deportivo de alto rendimiento en el que Emiliano Vecchio trabajó para ponerse a punto físicamente, luego de irse de Rosario Central y antes de comenzar su ciclo en Racing. Allí, gracias a la dieta y la rutina propinada por Grazzini, el ex 10 del Canalla bajó 8 kilos y alcanzó un estado físico óptimo para lucirse en Avellaneda. Tuvo picos de enorme rendimiento, aunque una lesión en la rodilla le puso un freno luego de solo 14 partidos. Justamente por ello no pudo dirigirlo Grazzini, cuando dio un enorme salto en su carrera.

El Mago, que se retiró del fútbol en 2018, comenzó a trabajar como DT en la Reserva de Racing en 2022 y luego de una gran labor sucedió a Fernando Gago en el primer equipo, en un interinato y junto a Ezequiel Videla. Estuvo al mando durante 8 partidos y cosechó 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas, en un período que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2023. Al poco tiempo, le llegó la oportunidad de dirigir a Platense, pero tras siete partidos y malos resultados el conjunto de Vicente López le rescindió el contrato. En mayo de este año, mientras continuaba sin trabajo, Grazzini llenó de elogios a Demichelis en una entrevista en el programa de ESPN F90. “Del fútbol argentino el que más me gusta es Demichelis. Tuve la posibilidad de juntarme con él, de charlar, y siento que está un paso arriba. Es una persona súper preparada (...) No sé cuántos entrenadores están capacitados de esa manera. Es un ejemplo a copiar”, declaró sin ahorrarse palabras. Solo unas semanas después, Micho lo llamó y, desde esta mañana, Sebastián Grazzini se convirtió en el nuevo ayudante de campo del DT de River.