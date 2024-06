La llamativa aclaración de Bielsa sobre una ponderación que hizo de Vinícius ¿por Messi?

En cualquier caso Marcelo Bielsa pondera a Vinicius Jr como un gran futbolista. Sin embargo, la declaración al momento en el que expresó esa admiración fue fruto de análisis y polémica, en la que quedó envuelto el argentino, actual entrenador de la Selección de Uruguay.

En la previa al segundo encuentro de la Celeste en la Copa América, ante Bolivia este jueves por el Grupo C, Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones sobre el partido y hasta se tomó el tiempo de referirse nuevamente al delantero del Real Madrid a quien había elogiado.

Sucede que tiempo atrás, cuando fue consultado por Ronald Araujo (su dirigido en la Selección de Uruguay), el Loco respondió: "Si hay un jugador que es el mejor del mundo en su posición es Vinicius, y cuando Barcelona enfrenta a Real Madrid se ha tomado la decisión de que Araújo lo enfrente, con respuesta positiva".

La frase sobre Vini generó confusión en algunos medios, que comenzaron a titular expresando que Bielsa calificó al brasilero como el mejor jugador del mundo, sorprendiendo sobre todo en Argentina. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este miércoles se tomó el trabajo de aclararlo.

"Yo hice referencia a que Vinicius, desde mi punto de vista, era el mejor extremo del mundo. Nunca dije que era el mejor jugador del mundo. Como no dije eso, pero hubiera sido bueno que lo diga para que se interpretara que yo creo que es Vinicius y no Messi para que esa sea la noticia, lo aclaro. Dije que Vinicius era el mejor extremo del mundo, no el mejor jugador del mundo. Entiendo que no hubo ninguna confusión, pero me pareció justo aclararlo", sentenció Bielsa.

