La frase tajante de Lautaro Martínez sobre la importancia del gol de la victoria en la Selección: "Cuando convierto con..."

La Selección argentina alcanzó un complicado triunfo ante la Selección de Chile, que trabajó el encuentro con rigurosidad física y achicando espacios. El equipo de Lionel Scaloni no los encontraba, tampoco el gol, el que se negó hasta el minuto 89, cuando ya sobre el final del partido, el recientemente ingresado Lautaro Martínez capturó un rebote en el área y marcó el gol definitivo.

"Me quedó ahí y pude convertir. Pero estos partidos siempre son así. Tenemos que seguir por el mismo camino, de la misma manera, Afrontando los partidos de este modo, porque van a ser todos complicados",señaló l delantero ya concluido el encuentro.

Luego agregó: "Todos los partidos son cerraditos. Arman líneas de cinco a veces, en ciertas situaciones de juego. Se complican un poco, pero estamos contentos porque al fin y al cabo terminamos llevándonos los tres puntos que es lo que queríamos de abajo".

Cuando ya se retiró del campo de juego, brindó otra entrevista y allí señaló: "Seguramente que es un gol importante. Uno siempre quiere jugar pero hay que respetar la decisión del entrenador. Cuando me toca trato de demostrar, nada más".

Luego, consultado sobre si es uno de los goles más importantes en la Selección argentina, Lautaro Martínez señaló: "Todos los goles son importantes porque cuando convierto con esta camiseta me voy a mi casa feliz, orgulloso porque siento que cumplí. Cuando se dan este tipo de resultados, ganar a lo último, entrando desde el banco, siempre se disfruta el doble".

En ese sentido, relató cómo fue que le quedó servido el gol: "Me quedó ahí. Intuición, porque sentí que el defensor la podía dejar corta, porque cuando lo vi a Gio (Lo Celso) me corrí un poquito más atrás para agarrar el rebote. Por suerte me quedó pero yo ya estaba preparado para patear".