La frase de Messi sobre su molestia muscular que preocupa, tras el 1-0 a Chile: “La verdad es que me…”

Pocos minutos habían pasado del pitazo inicial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey cuando Lionel Messi encendió las alarmas de la Selección argentina. El reloj marcaba 25' de la primera etapa cuando el rosarino comenzó a realizar gestos de que algo no andaba bien.

Con el correr del encuentro se supo que se trataba de una molesta en el aductor de su pierna derecha. Tras elongar en soledad y posteriormente masajearse con uno de los integrantes del cuerpo médico, el capitán de la Albiceleste pudo completar la totalidad del encuentro en el triunfo agónico de su equipo, el cual significó el pase a la siguiente ronda de la Copa América.

Mirá el video

En su presencia en la zona mixta, a Messi le preguntaron si: "¿Nos quedamos tranquilos con tu pierna?". Ante esto, el 10 expresó: "Qué se yo, ahora voy a ver, creo que sí. Ahora la verdad es que me molesta un poco, pero sí, pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Terminé bien, un poco adolorido pero bien. Vamos a ver mañana".

"No estaba suelto del todo, me molestaba un poquito pero pude terminar el partido. Mañana veré cómo seguimos. Me costaba moverme con soltura, no estaba suelto del todo. Sobre todo la cabeza que te condiciona. Ya vas pensando en la molestia, en que te va a pinchar o molestar y perdes tiempo pensando en otra cosa más que en la jugada. Pasaba un poco más por eso que en el dolor en sí", añadió el capitán de la Selección argentina.

Para finalizar, el GOAT habló sobre el momento en el que sintió las molestias: "Fue en la primera jugada, que se me puso duro el aductor. No sentí pinchazo, ni desgarro, ni nada de eso, pero sí que se me puso duro. Me costaba moverme con libertad. Estaba un poco molesto".