El fuerte posteo de la esposa de Suazo contra un jugador de la Selección argentina: "Mala leche"

Argentina se llevó los tres puntos en un trabajoso duelo ante Chile. Más allá de las cuestiones futbolísticas, el partido se destacó por lo ásperas que fueron ambas selecciones a la hora de disputar la pelota, con numerosos choques y jugadas que estuvieron al borde de la falta. Todo ante la más que permisiva mirada del juez del encuentro, Andrés Matonte, que dejó seguir jugando en casi todas las oportunidades y solo amonestó a dos jugadores chilenos y ninguno argentino.

Por supuesto, no faltaron las polémicas. Una de las situaciones que más repercusión generó se dio promediando la media hora del encuentro, cuando Rodrigo De Paul, tras un remate, no pudo evitar un fuerte pero accidental pisotón sobre la pierna derecha de Gabriel Suazo, que había ido a barrer y llegó tarde.

La acción terminó sin sanciones para el Motorcito, lo que despertó las más acaloradas protestas de los jugadores e hinchas chilenos, quienes se sintieron perjudicados. Una de las quejas que tomó más relevancia fue la que hizo Gabriela Rojas, esposa de Suazo, en su cuenta de Instagram. La pareja del defensor subió una fuerte historia en la que citaba una publicación de TNT Sports Chile que aludía a la controvertida jugada, y dejó su opinión al respecto.

La historia que subió Gabriela Rojas a Instagram (Fuente: @gabrielarojasm_)

"Eres realmente un sucio, Rodrigo De Paul", apuntó Rojas contra el mediocampista de la Selección argentina. "Pudiste haberlo lesionado y ni las disculpas pediste", agregó. Y sentenció con un contundente "¡¡¡Mala leche!!!", a lo que le agregó el emoji de un chancho. Además, también criticó a la terna arbitral: "Las tarjetas para el equipo rival no estaban permitidas parece...". La historia rápidamente se viralizó en la redes sociales.

La derrota ante la Albiceleste dejó comprometida a Chile en la Copa América, ya que a falta de un partido no se está clasificando a cuartos de final. Para poder avanzar de fase, los dirigidos por Ricardo Gareca están obligados a vencer a Canadá el próximo sábado y esperar que Perú no le gane a Argentina, para no tener que depender de la diferencia de gol.