Un referente de Racing decidió irse del club: “Sintió que no querían que siguiera”

Se va un ídolo del club, después de 14 años en donde vivió cosas únicas, Iván Pillud tomó la decisión de no seguir siendo jugador de Racing y buscar un nuevo rumbo en su carrera. El defensor quedó con el pase en su poder y ahora deberá analizar las ofertas que le lleguen.

Estaba todo dado para que el defensor siga ligado a la institución por seis meses más y todo parecía indicar que iba a firmar su contrato, sin embargo, las cosas cambiaron en las últimas horas y finalmente el defensor de 38 años dejará de formar parte del plantel que conduce Gustavo Costas.

Iván Pillud con todos sus títulos en Racing

(foto: archivo)

Juan Dávola, agente de Pillud, habló con Diario Olé y reveló porque motivo se terminó dando su salida: "Iván sintió que, de todas las veces que renovó contrato, esta fue la primera que una de las partes no quería que él siguiera. No quiere ser un peso para el club ni quiere estar en una situación así. Además, antes sentía que podía competir por un lugar. Ahora, no".

Y también confirmó que no habrá marcha atrás en la decisión: "El miércoles Iván irá al club a retirar sus cosas y saludar a sus compañeros. Ya me estor poniendo a buscar alguna alternativa porque quiere seguir jugando y retirarse del fútbol sintiéndose útil. En Racing no iba a poder serlo".

Durante los 14 años que estuvo en Racing, Pillud se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del club y también en uno de los más ganadores de los últimos años: ganó el torneo transición 2014, la Superliga 2018-2019, el Trofeo de Campeones 2019 y 2022 y también la Supercopa Internacional 2023.