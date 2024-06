Atento, Argentina: así juega Chile, con el sello del Tigre Gareca

Hoy a las 22, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, hogar habitual de los Giants y los Nets de la NFL, la Selección argentina tendrá su segundo compromiso en esta Copa América 2024. Del otro lado ya no estará Canadá, sino un rival muy conocido y que ha sabido propinarle sinsabores a los argentinos: se trata de Chile, verdugo en las finales del torneo continental en 2015 y 2016. La segunda fecha del Grupo A enfrentará al vigente campeón con una selección que atraviesa un recambio generacional, pero que con Ricardo Gareca como técnico ha vuelto a ser protagonista en el plano sudamericano. ¿A qué debe prestar atención Lionel Scaloni?

El duelo será por demás especial. Por la historia reciente que liga a Chile y Argentina (de los campeones de 2015 y 2016, en la Roja estarán Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Mauricio Isla y Claudio Bravo) y porque en el banco transandino estará un entrenador nacido en nuestro país. El Tigre ya lo demostró: “Siempre es especial enfrentar a Argentina, no es enfrentar a cualquier selección. Más allá de la importancia de Argentina en sí, de lo que representa, para mí siempre, lógicamente, es especial, no son enfrentamientos comunes. Así que lo vivo, sí, intensamente, por supuesto, totalmente enfocado en la Selección de Chile, pero bueno, son partidos especiales”, dijo en conferencia de prensa.

Duelo de laterales: Isla lucha con Advíncula, en el partido ante Perú. (Foto: @LaRoja)

El seleccionado chileno no tuvo un buen comienzo en las Eliminatorias sudamericanas en 2023 (está 8º, con 5 puntos), pero este año, luego de la contratación del ex técnico de Perú, recuperaron confianza y nivel. La Roja ya no es aquel equipo que perdió el año pasado con Venezuela y Ecuador: desde que asumió el antiguo entrenador de Vélez ganaron dos amistosos por 3-0, frente a Albania y Paraguay, respectivamente, y perdieron otro 3-2 ante Francia. Pese a la derrota, el equipo recibió críticas muy positivas y jugó de igual igual frente al último subcampeón del mundo. Una muestra de la impronta que quiere plasmar su DT, que ya hizo historia en Perú, clasificándolo a un Mundial luego de 36 años (en Qatar 2022).

Desde su llegada, Gareca se inclinó por el esquema que mejor le sienta: 4-2-3-1. En su idea de juego los laterales tienen un rol fundamental, sobre todo ofensivamente, y el equipo, por momentos, puede llegar a atacar con siete jugadores. Alexis Sánchez, a los 35 años, juega más centrado (como una suerte de mediapunta, detrás de Eduardo Vargas) y tiene mayor libertad para gestar jugadas y moverse detrás de los mediocampistas rivales. A su costado juegan Victor Dávila y Diego Valdéz, que no cumplen el rol estrictamente de extremos, sino que se asocian por el centro con Alexis y el doble 5: Marcelino Nuñez y Erick Pulgar. Los encargados de “pegarse a la raya” son el 3, Gabriel Suazo, y el experimentado lateral derecho Mauricio Isla, que le dan amplitud al ataque y son piezas fundamentales de la ofensiva chilena.

Gareca dirigirá ante Argentina su quinto partido en la Selección chilena. (Foto: archivo)

Defensivamente, la Roja ha mostrado últimamente (y frente a Perú, en el primer partido de esta Copa América) que no es infalible. Aunque no recibió goles ante los dirigidos por Jorge Fossati, quedó en evidencia que sus centrales, Paulo Díaz e Igor Lichnovsky, no son tan eficientes para despejar centros como lo son en los duelos mano a mano. Alguno podrá haber extrañado a Gary Medel, histórico zaguero y antiguo capitán de la selección. El flamante refuerzo de Boca, justamente, representa lo que Gareca ha decidido marginar: el entrenador lleva adelante un recambio generacional (aunque sigue contando con jugadores como Bravo o Sánchez) a raíz del cual no convocó a Medel y Arturo Vidal a la Copa América, lo que le ha quitado al conjunto chileno una cuota de experiencia y temperamento.

Eduardo Vargas es el segundo máximo goleador en la historia de su selección. (Foto: @LaRoja)

En el duelo frente a Perú, Gareca perdió una pieza clave: salió lesionado (se confirmó que tiene un desgarro en el sóleo) Diego Valdéz, extremo izquierdo. En su reemplazo, para enfrentar a Argentina, jugarán Rodrigo Echeverría o Darío Osorio. El técnico aún no aseguró cuál será la alineación, pero el 11 que se prevé es el siguiente: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas. En Isla y Suazo tal vez residan dos grandes amenazas para el conjunto de Scaloni. ¿Debería el entrenador albiceleste adecuar su formación para neutralizarlas? ¿Tendrán una oportunidad jugadores de “mayor garantía defensiva” como Nicolás González, Nicolás Tagliafico o Gonzalo Montiel? La selección campeona del mundo buscará desde las 22 su segunda victoria en la Copa América. El obstáculo se llama Chile y no merece ser subestimado; menos, en este certamen…