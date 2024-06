Qué dijo Bielsa de la Selección argentina tras el triunfo de Uruguay en el debut: "No es necesario..."

20 años pasaron desde la Copa América de Perú 2004, la última edición en la que Marcelo Bielsa estuvo dirigiendo. En aquel torneo, la Selección argentina perdió la final ante Brasil por penales luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. En su paso por Chile, el Loco no llegó al certamen continental.

Este domingo, tras el triunfo de la Selección de Uruguay ante Panamá por 3-1, el rosarino dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico analizó la victoria de su equipo, la cual llegó gracias a los goles de Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matias Viña y, además, fue consultado sobre el presente de la Albiceleste.

Sobre el equipo de Lionel Scaloni, expresó: "No vi el partido de Argentina con Canadá. No es necesario haberlo visto para describir a Argentina: última campeona del mundo con justicia. Tiene un grupo de jugadores estables y de muy buen nivel. ¿Cómo no va a ser candidato, no?".

A la hora de hablar sobre las aspiraciones de la Celeste, Bielsa contó: "A lo que pueda aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que,por ejemplo hoy permitieron que un rival, lo digo respetuosamente, claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos".

"Hasta ese momento, y superado esos 15 minutos, el partido presentó un trámite distinto ampliamente favorable a Uruguay", sentenció el director técnico, quien ya piensa en lo que será la segunda presentación de su equipo, la cual será el jueves 27 de junio, a partir de las 22, ante Bolivia.