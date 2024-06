Messi reveló por qué a veces "camina la cancha" durante los partidos: "Intento salirme del..."

Una características que a veces se ha criticado de Lionel Messi, es cuando camina en la cancha. Por momentos parece ido del partido, sin presionar junto con el equipo, pero es todo lo contrario. Tiempo atrás Pep Guardiola explicó detalladamente el motivo de esa "inactividad" y en esta oportunidad fue el propio rosarino quien habló al respecto.

Mirá el video

"Miro el posicionamiento del rival, de cómo quedan parados cuando no tenemos la pelota, nosotros que siempre fuimos un equipo protagonista en el Barcelona y ahora nos pasa en la Selección también siempre cuando enfrentábamos a un rival era cuando estamos atacando tengamos cuidado y no estemos mirando el partido sino marcando a los que quedan descolgados", dijo.

Luego, en la misma línea, Messi agregó: "Yo intento hacer un poco eso, ¿no? Intentar de alejarme de la marca, 'salirme' del partido para si recuperamos estar bien perfilado, solo o tener un tiempo para poder iniciar una contra o iniciar una jugada. Generalmente estudio cómo queda parado el rival cuando está teniendo un ataque".

Qué dijo Pep al respecto

En un documental denominado This is Football de Amazon Prime (2019), el actual DT del Manchester City dijo: "Está observando. Está caminando. No está fuera del juego, está involucrado. Mueve la cabeza, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Pero su cabeza siempre se está así (de una lado al otro), siempre se está moviendo".

"Messi no está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa. Huele los puntos débiles de la línea defensiva. Después de 5-10 minutos, tiene el mapa, en los ojos, en su cerebro, para saber exactamente cuál es es el espacio y cuál es el panorama. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir. Y él sabe que si se mueve aquí y allá, tendrá más espacio para atacar”, cerró Guardiola.