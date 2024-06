La pícara respuesta de Scaloni a un periodista chileno que le recordó la final perdida en 2016: "Somos..."

Durante la conferencia de prensa que realizó en la previa del enfrentamiento entre la Selección argentina y Chile, que se jugará mañana a las 22 en Nueva Jersey, un periodista trasandino le preguntó a Lionel Scaloni si el partido de mañana era una suerte de revancha por lo ocurrido en las final que la Roja le ganó en 2026 y si algo quedaba de eso en el plantel.

Ante esto, el DT fue tajante y sacó chapa con una pícara frase: "No queda nada de eso, como el Mundial, que somos campeones del mundo, dije que eso ya pasó. El fútbol tiene estas cosas, sigue y la pelota no para. El estadio que se va a jugar es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás".

"Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio", señaló haciendo alusión a la falta de los dos referentes de la Roja.

Además dijo que no sabe qué se le regalará a Messi por su trigésimo séptimo cumpleaños, lo dejó en manos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y recordó que también cumplen años otros dos miembros de la delegación. "¿Qué le voy a regalar si tiene de todo? Siempre hay algo del presidente y de la gente de la AFA. No sé qué es. Esperemos que se hayan esforzado", ironizó.

Scaloni también recordó a Diego y Antonia, cocineros que están celebrando hoy su cumpleaños. Añadió que sabe "lo duro que es pasar lejos de la familia" por estas fechas, y por eso tratan de que estén arropados por sus compañeros.