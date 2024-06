El incómodo momento de Scaloni con los periodistas y una polémica réplica: "No te la voy a responder, de verdad"

Los estados de los campos de juego han sido criticados por diferentes protagonistas que son parte de la Copa América y, por esta razón, Conmebol habría bajado línea para que esto se frene ya que nada se puede hacer teniendo en cuenta que el certamen ya está en disputa. Si bien se trata de un rumor, Lionel Scaloni dejó en claro que algo hay ya que al ser consultado fue cauto

"No lo vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiero incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado",expresó y luego frenó a Nahuel Molina, quien recibió una pregunta similar: "La del campo de juego ya está, Nahuel no va a decir más nada. Así le evito también... se habló demasiado".

Minutos después, mientras respondía sobre todos temas, un cronista le dijo: "Un buen regalo de cumpleaños para Messi podría ser una buena cancha, no? Con lo que genera Argentina, no cree que el Comité Organizador debería cuidar un poco más la materia prima, el jugador. Darle una mejor cancha. La Copa se organizó hace un año...".

A esto, Scaloni le dijo: "Disculpame pero no te la voy a responder". Insistente, el periodista le redobló la apuesta. "Pero está de acuerdo conmigo en que las canchas deben ser primordiales, ¿no?", le dijo y tras un silencio, volvió a pedir disculpas. Por último le marcaron la diferencia notoria sobre las críticas y si hubo alguna bajada de línea.

"Qué podemos hacer, ¿tenés la solución? No, ya está. No se puede hacer nada", cerró. Sobre el equipo dijo que pondrá en cancha el que mejor adapte al rival: "Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos".

"El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque", declaró Scaloni.