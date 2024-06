La tajante sentencia del DT de Bolivia tras la derrota con Estados Unidos: "Nos faltó..."

El AT&T Stadium fue el escenario elegido para el debut entre Estados Unidos, el dueño de casa, y Bolivia. En el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa América, los locales se impusieron por 2-0 gracias a los goles marcados por Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Tras el partido, uno de los que alzó la voz fue Antônio Carlos Zago. El brasilero, director técnico del elenco boliviano, expresó sus sensaciones luego de haber comenzado la competencia continental con el pie izquierdo, nada más y nada menos que ante los anfitriones.

Bolivia cayó ante Estados Unidos en el debut.

Para comenzar, el DT no dudó y disparó: "Yo creo que nos faltó un poco más de actitud, creo que el primer gol nos cortó las piernas, intentamos recuperar, intenté poner un poco más fuerte. Faltó actitud y pelear un poco, enfrente una gran selección, la anfitriona. Contento por el esfuerzo de los jugadores".

"No me sorprendió, jugamos bien en el segundo tiempo, hemos intentado con línea de 4. Se sabía que eran jugadores veloces, todos los jugadores bolivianos conocen a los de Estados Unidos, pero con 3 minutos se pusieron las cosas más difíciles para nosotros. En el segundo tiempo mejoro ofensivamente, pero dejamos más espacios para Estados Unidos; Vizcarra hizo un gran segundo tiempo y no nos llevamos más goles", añadió Zago, quien como jugador ganó la Copa América de 1999.

Sobre la eterna discusión entre las diferencias de jugar en la altura y el llano, sentenció: "En Bolivia tenemos altura, ayuda, es importante para los clubes cuando juegan en La Paz; no nos podemos engañar, en La Paz tenemos más fuerza y velocidad de los que van a jugar, cuando jugamos en el llano bajamos, tenemos que mejorar. Nosotros estamos buscando mejorar en el llano cuando jugamos afuera, en las competencias sudamericanas".