La frase tajante de Bielsa sobre la renuncia de Cavani a la Selección de Uruguay: "Es una decisión..."

A fines de mayo, antes de que Marcelo Bielsa entregue la lista oficial de futbolistas que serían parte de la Copa América en Uruguay, Edinson Cavani había anunciado su retiro definitivo en la Selección, cerrándole las puertas a una última competencia vestido de celeste.

"Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta", había anunciado en sus redes sociales.

Ya de vacaciones tras su participación en el primer semestre del año con Boca, el delantero disfruta de días en familia y sigue al equipo de Bielsa, que este domingo desde las 22 debutará en la Copa América ante Panamá, con Cavani como hincha.

En la previa al encuentro, el DT de Uruguay fue consultado sobre la ausencia de Cavani y aún sorprendido por la consulta, se refirió a su renuncia: "Es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo y sobre ese tipo de posiciones no son para analizar sino para respetar. Decide darle un enfoque a su carrera y simplemente respetar las cuestiones individuales, personales".

Luego, el Loco habló de la composición del plantel celeste, entre viejas glorias como Luis Suárez y los futbolistas jóvenes que emergen. "Uruguay tiene una base sólida, de experiencia, de una edad conveniente para sostener al equipo y se van agregando jóvenes que están, la mayoría de ellos, en condiciones de hacer un espacio cada uno en su posición respecto de los que juegan con más frecuencia. Competencias como estas son pruebas que confirman o no el lugar que merece cada jugador dentro del universo de jugadores seleccionables para representar a Uruguay", afirmó Bielsa.