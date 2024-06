Día del Futbolista Argentino: por qué se celebra el 22 de junio, el video de Maradona y los mensajes destacados

El Día del Futbolista Argentino se conmemoraba de manera oficial cada 14 de mayo, desde noviembre de 2018 cuando fue reglamentado por el Gobierno de Macri en homenaje al gol de Ernesto Grillo para el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra por 3-1 en un amistoso disputado ese día de 1953 en el Monumental, el primer cruce en el país ante los británicos.

Sin embargo, en agosto del 2020 la AFA aprobó la propuesta de Futbolistas Argentinos Agremiados para imponer un nuevo día de celebración, a este 22 de junio. El homenaje es a uno de los partidos más importantes de la historia de la Selección argentina: el 2-1 ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Mirá el video

Ese día, Diego Armando Maradona firmó su pase a la inmortalidad al anotar un gol con la mano denominado "La Mano de Dios" y otro de antología, que pasó a la historia como "El Gol del Siglo". Ambos, para la victoria del equipo en los cuartos de final del Mundial en el que terminaría siendo campeón.

Con motivo del homenaje al Pelusa, la cuenta oficial suya, que hoy administran sus hijas, publicó un conmovedor video en el que se lo escucha a Maradona hablar sobre so propio gol y reconocer que su padre le dijo que fue un "golazo". Lo que lo movilizó, ya que en el video relata: "Yo no tenía dimensión del gol que iba a ser el más lindo de los mundiales. Lo que sí me acuerdo es que mi papá me dijo 'hijo, hoy hiciste un golazo'. Para que mi viejo me diga que yo hice un golazo es porque tuvo que ser muy lindo porque ni en inferiores me felicitó por un gol". En la publicación acompañaron con la frase: "Hijo, hoy hiciste un golazo".

Aprovechando la fecha clave, distintas organizaciones relacionadas al fútbol publicaron sus mensajes, como la Liga Profesional de Fútbol, la AFA, varios clubes y hasta la FIFA. Mirá los más destacados:

Un gol. uD83CuDD54uD83CuDD5B uD83CuDD56uD83CuDD5EuD83CuDD5B



uD83CuDD84uD83CuDD7D uD83CuDD79uD83CuDD84uD83CuDD76uD83CuDD70uD83CuDD73uD83CuDD7EuD83CuDD81



EL uD835uDD5BuD835uDD66uD835uDD58uD835uDD52uD835uDD55uD835uDD60uD835uDD63



¡Feliz #DiaDelFutbolista argentino a quienes nos alegran la vida! pic.twitter.com/M9C309QLzE — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 22, 2024

#Efemérides uD83EuDDD0 En homenaje al segundo gol de Diego #Maradona a los ingleses en México 86, hoy se celebra el Día del Futbolista Argentino uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ? pic.twitter.com/WvBpNlINYZ — AFA (@afa) June 22, 2024

¡Feliz día a todos los futbolistas que defendieron y defienden estos colores! uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/JrlgFun1Z5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 22, 2024

#Efemérides uD83EuDDD0 A 38 años de la histórica victoria por 2-1 ante #Inglaterra en el Mundial de 1986 uD83CuDFC6



Diego, el Azteca y sus dos legendarios goles… uD83DuDE4CuD83CuDFFB uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/V8Cjfm2MWP — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) June 22, 2024