Qué dijo Julián Álvarez del arañazo que recibió en el cuello: “Son cosas del…”

Después de 898 minutos sin poder convertir un gol con la camiseta de la Selección argentina, Julián Álvarez le puso fin a su sequía. El Araña fue titular en el mano a mano ante Canadá, correspondiente al debut de la Albiceleste en la Copa América y le pagó de gran manera a Lionel Scaloni por su confianza.

Al sacrificio característico de su juego, este jueves por la noche el jugador del Manchester City le añadió el tanto que se venía haciendo desear. La última vez que había convertido fue en diciembre del 2022, cuando se despachó con un doblete en las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia.

Mirá el video

Un fiel reflejo de su garra y entrega dentro del campo de juego fueron las que lo llevaron a sufrir dos fuertes marcas. Producto de un fuerte patada en su mano izquierda, los médicos del equipo tuvieron que vendarle la zona. Además, al finalizar el partido, se pudo apreciar un importante rasguñón en el sector izquierdo de su cuello. "Son cosas del partido, a veces toca luchar, a veces jugar, un poco de todo. Por todos lados", expresó el delantero de la Selección argentina sobre esta situación ante los micrófonos de TyC Sports.

En cuanto al regreso al gol tras un año y medio, Álvarez manifestó: "Es importante para el delantero hacer goles, obviamente. Para la confianza personal y siempre sirve para ayudar al equipo. Pero estaba tranquilo, si bien hacía mucho tiempo que no convertía, en los partidos que me ha tocado jugar me sentía muy bien, físicamente bien y siempre trato de ayudar al equipo desde donde me toque".

Para finalizar, resaltó la diferencia con su anterior actuación en el torneo continental: "Había estado en la anterior Copa América pero solo me había tocado jugar un solo partido, había sido mi primer convocatoria a la Selección en ese momento. Ya ahora después de haber sido campeón del mundo, pero no pensamos tanto en eso sino en esta Copa América que era importante empezar ganando y por eso estamos contentos".