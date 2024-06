La lapidaria crítica de Scaloni por el estado del campo de juego: "Menos mal que ganamos, si no..."

Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa luego del debut con triunfo de la Selección argentina en la primera fecha del Grupo A de la Copa América. De la mano de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, ambos en el complemento, la Albiceleste se quedó con un trabajado triunfo ante Canadá.

Una vez finalizado el partido, el director técnico del seleccionado nacional dijo presente ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. Ni bien comenzó la ronda de preguntas, el oriundo de Pujato no dudó en apuntar contra el estado del campo de juego.

Para comenzar, sin pelos en la lengua, Scaloni expresó: "Fue un partido parecido al de Arabia, pero con la diferencia que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto, primero quiero aclarar esto. Menos mal que ganamos, si no hubiese sido una excusa barata sentarme acá y decir esto".

"Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. Lo siento. No es una excusa, el estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular. Pero con el césped de hoy, sinceramente no está apta para este tipo de jugadores", añadió el DT de la Selección argentina.