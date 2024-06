La picante frase de Sampaoli sobre Scaloni, a quien tuvo de ayudante en la Selección argentina: "Sin dudas fue..."

Luego de hablar sobre su mal paso por la Selección argentina, Jorge Sampaoli dialogó con el diario El País de España a horas del comienzo de la Copa América y fue consultado sobre Lionel Scaloni, quien fue su ayudante en Rusia 2018. El casildense no dudó en responder y lanzó una picante frase que tuvo inmediata repercusión.

“Sin dudas fue mejor seleccionador que ayudante”, afirmó y expresó que “fue una sorpresa” ver su evolución como técnico. Además, agregó: “El arranque es lo más puro y muchas veces encontramos mejores entrenadores, más decididos, claros y sin temores en el inicio que en los finales”.

Sampaoli dijo estar sorprendido por lo que hizo Scaloni como DT de la Selección argentina.

Después, tras ser consultado por las claves que tuvo el equipo albiceleste para conseguir la Copa del Mundo en Qatar, analizó: “Las generaciones de jugadores marcan la fortuna de los seleccionadores. Por eso las apariciones de Paredes (Leandro), De Paul (Rodrigo) y Lo Celso (Giovani) les brindaron a Messi (Lionel), Lautaro Martínez y Julián Álvarez tener mayor libertad”.

“Mac Allister (Alexis) y Enzo Fernández le dieron frescura al equipo y les restaron responsabilidades a los de arriba. Pero más allá de jugar bien, consiguieron proteger muy bien a la última línea del equipo”, dijo y recordó: "Nosotros llegamos a Argentina en 2017 cuando estaba fuera del Mundial de Rusia en la clasificatoria sudamericana, en una crisis total, con jugadores odiados por la sociedad a los que había que recomponer para llevarlos a un escenario de protagonismo".

"Me tocó tomar un montón de decisiones en medio de la histeria popular. No creo que haya muchos países tan nacionalistas como Argentina y creo que tomé muchas decisiones equivocadas. Vi que tenía que dar un mensaje que no me nacía: especular más y manejar esos tiempos que eran reales, y que me costó ver por mi ambición, por mi necesidad, porque era mi país. Había jugadores que en ese momento no estaban bien, y creo que pensé más en la idea que en lo que necesitaban ellos”, cerró.