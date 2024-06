La durísima advertencia del Dibu Martínez a la Conmebol tras el 2-0 a Canadá: "Es un desastre, tenemos que mejorar…”

El estado del campo de juego en el Mercedes Benz Stadium (Atlanta) fue un tema recurrente de la previa al debut de la Selección argentina en la Copa América ante Canadá. La organización había decidido, por orden de Conmebol, cambiar la superficie de césped sintético a natural apenas cinco días antes del inicio de la competencia. El campo no alcanzó a mostrar su mejor versión.

Enojado por esta situación y tras la victoria de Argentina por 2 a 0, quien habló del césped fue el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que rescató el valor de la victoria pese a la superficie. "Ganamos contra una Canadá fuerte, que tiene buenos delanteros, buenos jugadores, en una cancha que es un desastre. La verdad nos complicó un poco. Podríamos haber convertido más goles", expresó en diálogo con TyC Sports.

Tras la consulta sobre el campo, le preguntaron sobre las chances de gol que tuvo Canadá a medida de que Argentina perdía goles, pero en su respuesta volvió a criticar al campo y hasta lanzó una tremenda advertencia a la Conmebol. "Normal, cuando no liquidás los partidos, la gente se te va a venir, no tienen nada que perder. Pero vos viste que nosotros tuvimos a Angelito (Di María) uno a uno con el arquero y terminó definiendo de derecha porque no podía llevarla al pie de lo mal que picaba. Tenemos que mejorar en ese aspecto, si no la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo que la Eurocopa".

Luego de esa entrevista brindó otra con la señal de Telefé, en la que también criticó a la cancha: "Es muy difícil, primer partido. La cancha es un desastre. Pusieron pan arriba de un sintético y la verdad parecía un trampolín cada vez que recibíamos la pelota y eso no nos ayuda en nuestro juego. Pero ahí te das cuenta que nos ponen cosas en el camino y este equipo va y va. Queremos seguir mejorando".

Por otro lado, se refirió a la atajada que tuvo en el primer tiempo y permitió mantener el arco en cero. "Yo sé que nosotros vamos a crear chances y vamos a meter goles. No se si fue en el minuto 43 o 42, yo trato de ayudarlos cuando me llegue una o dos. Defendemos a morir todo el equipo y cuando me llega una, la tengo que atajar para el equipo".