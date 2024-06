La decisión del Tottenham con Cuti Romero en medio del interés del Real Madrid

Cristian Romero ha sido vinculado en las últimas horas nada más ni nada menos que con el Real Madrid. El zaguero central del seleccionado argentino está en la carpeta del club español, ya que perderá para la próxima temporada a su capitán Nacho Fernández. El defensor se irá a jugar al Al Ittihad con su excompañero Karim Benzema, club en el que dirigió hasta hace unas semanas Marcelo Gallardo.

El Cuti, que no sumó minutos en el amistoso de este viernes ante Guatemala, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El argentino podría ser uno de los titulares en el Real Madrid, debido a que David Alaba está lesionado, Éder Militao está en un muy bajo nivel y el único que quedaría de los zagueros sería Antonio Rüdiger, con quien compartiría zaga defensiva en caso de ponerse la camiseta blanca.

Cuti Romero defendiendo la camiseta del Tottenham. (Foto: archivo)

De todas maneras, el Tottenham, de acuerdo a la información que reveló el medio TBR Football, no tiene en sus planes la idea de que pueda irse al Real Madrid. No tiene nada preparado anta una eventual salida de Romero y no tiene las intenciones de dejarlo ir en este mercado de fichajes.

Romero ha sido una gran figura de los Spurs en esta Premier League. Fue importante en lo defensivo para sostener a su equipo y hasta logró convertir cinco goles. De los 38 partidos, jugó 33 y todos como titular. En el resto de los encuentros debió ausentarse por lesión y también por una expulsión que le demandó tres jornadas.

En Londres saben que es uno de los mejores defensores del mundo y que hoy no están abiertos a escuchar ofertas por parte de los interesados en su fichaje. Igualmente, si tiene una buena Copa América con la Selección argentina, es probable que lleguen ofertas de varios equipos del continente europeo.