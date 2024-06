La advertencia de Scaloni a Garnacho a horas de dar la lista para la Copa América: “No debe…”

La Selección argentina disputará esta noche el último amistoso previo a la Copa América. Tras el triunfo ajustado frente a Ecuador, la Albiceleste se mide frente a Guatemala a tan solo seis días del debut frente a Canadá y si bien el rival de hoy no es parámetro de nada, servirá para seguir sumando rodaje y dar que hablar nuevamente.

Si bien ya tiene en mente a quiénes llevará y que jugadores quedarán fuera de la lista, el entrenador Lionel Scaloni reveló que iba a darla después del partido de hoy, pero sabe más o menos cuáles son los futbolistas que lamentablemente no formarán parte de la delegación.

Más allá de que Alejandro Garnacho, una de las grandes promesas que tiene el combinado albiceleste, tiene asegurado su lugar, el DT pidió calma con él: "Es un chico en el que tenemos muchas expectativas. Hay que llevarlo de la manera que creemos con todo el cuerpo técnico, hablándole e insistiéndole que hay cosas que tiene que hacer más seguido. Tiene uno contra uno, es rápido y eso es lo que tiene que hacer más seguido. Es lo que intentamos hablar con él para que lleve a cabo".

En la misma conferencia de prensa, Scaloni confirmó la presencia de Germán Pezzella y Guido Rodríguez en la Copa América, pese a que estaban en duda desde un primer momento: “Pezzella y Guido Rodríguez respondieron bien, nos dieron mucho y van a estar”.

También, pidió que disfrutemos a Ángel Di María, quién está disputando sus últimos encuentros con Argentina: "No me voy a poner a hablar con Di María de lo que va a pasar. Tiene que disfrutar de jugar. Siempre pensamos en 'cuando no esté'. Hay partidos por delante. Está feliz acá".