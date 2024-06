Santi López rompió en llanto tras marcar su primer gol en Independiente: "Me emociono porque..."

La gran promesa de Independiente está dando sus primeros pasos en la Primera. Santiago López parece haberse consolidado como titular, más allá de que este miércoles al equipo lo condujo de manera interina Hugo Tocalli por última vez, mientras se aguarda por Vaccari.

Sin embargo, el buen rendimiento del chico de apenas 18 años sigue dando que hablar y más que un futuro en el equipo es todo un presente. Esta vez, en el estadio Libertadores de América, el joven fue la figura en la victoria del equipo ante Banfield, y se dio el gusto de marcar el primero gol en su carrera, que fue el primero de Independiente.

Mirá el video

Sobre el final del partido, la televisación lo eligió como la figura del encuentro y en entrevista, el chico no pudo ocultar sus lágrimas y emoción. "Hace mucho tiempo soñaba con esto y se me pudo dar. La sensación de hacer un gol es lo mejor que hay”, señaló.

Visiblemente conmovido, agregó: "Me emociono porque llegué hace mucho tiempo, a los 11 años, y luché mucho por esto. Toda mi familia me acompañó y hoy estamos acá”.

Precisamente a su familia le dedicó el triunfo con una emotiva frase: "Se lo dedico a toda mi familia. A mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi novia. Pero en especial a mi mamá, porque fue la que me acompañó en todo este tiempo que vine. Es una guerrera".

Luego, fue consultado por cómo se besó el escudo en la celebración del gol y si no se trata de un gesto de agradecimiento al club. "Independiente me dio todo desde el primer momento y hasta ahora. Y me lo va a seguir dando porque tengo para rato en el club", reconoció. Luego, sentenció: "La verdad, me quiero quedar un tiempito y poder disfrutar de que ahora me está tocando".