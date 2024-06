Messi reveló el especial pedido de su hijo Thiago para el Mundial 2026: “Tiene ganas de…”

Lionel Messi se prepara para otro desafío más que importante con la Selección argentina y si bien ya no tiene nada más que pedirle a este deporte, ha demostrado a lo largo de los años que es un animal competitivo y que sueña con seguir ganando títulos con la Albiceleste. Aún más sabiendo que está en los últimos años de su carrera futbolística.

El equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá este viernes su último partido de preparación antes del arranque de la competición, que será el próximo 20 de junio en Estados Unidos. Argentina debutará ese mismo día frente a Canadá a las 21:00 hs y comenzará su defensa de la corona, ya que se consagraron campeones en la última edición que se disputó en Brasil en 2021.

Mirá el video

Todos los argentinos están expectantes porque saben que esta puede ser la última competencia oficial de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos con la camiseta del seleccionado argentino, aunque está la ilusión de verlo en el próximo Mundial 2026. Y esto fue lo que respondió Messi sobre su presencia en diálogo con ESPN: “Mientras yo me sienta bien y esté bien físicamente, me gustaría estar. Obviamente llevo mucho tiempo en la Selección, pasé muchos momentos difíciles, disfruté muchísimo también”.

Además, contó que tuvo una charla con su hijo Thiago sobre el tema: “Mi gente, familia y amigos más cercanos lo tienen claro. Es día a día y depende de cómo me vaya encontrando. Sí es verdad que Thiago hoy me habla mucho del Mundial que viene. Justo estamos viviendo en Estados Unidos, que es donde se va a hacer”, comenzó. Y agregó: “Él vivió muchísimo el último Mundial. Pero tampoco me pide que juegue el próximo, sino que lo hablamos, me pregunta, y sí que tiene ganas de vivir ese Mundial esté yo o no. La gente que está al lado mío sabe cuál es la situación y no tiene ningún apuro”.

Messi también reveló por qué rechazó ir a los Juegos Olímpicos de París 2024: "Hablé con Mascherano y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos que estaría fuera de Inter Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos",