Por primera vez Sampaoli habló de su fracaso en la Selección argentina: “Fue complicado, no tuve…”

Luego de muchos años, Jorge Sampaoli habló de su paso por la Selección argentina. En una extensa entrevista con el diario Marca, el entrenador reconoció los errores cometidos y reveló que tuvo un equivocación clave, la cual podría haber cambiado considerablemente el rumbo de su estadía en la mayor. Además, destacó a Lionel Messi y al actual DT, Lionel Scaloni.

"Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones“, declaró.

Sampaoli camina con Scaloni, quien fue parte de su cuerpo técnico.

Luego recordó lo sucedido en el Mundial de Rusia, donde hubo una marcada división en su cuerpo técnico, y confesó que “tuvo tiempo para reprochárselo. Yo me hago cargo de lo mío. Siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone“.

“Hay muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a ti. Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo (actual ayudante de Pep Guardiola en Manchester City). Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento“, reveló.

En la charla fue consultado por el rol que cumplió en ese momento y lo resumió con una simple frase: "Messi sabía lo que había, con un proceso complicado… e hizo lo que pudo“. Después analizó cómo imagina a la Selección sin el capitán: “Argentina siempre tiene la capacidad de ser competitiva. Antes de que yo llegara allí, era una Selección muy criticada por el público argentino. Tiene muy buenos jugadores y este proceso le ha hecho muy fuerte como campeón“, opinó.

También habló del rol del astro en Rusia.

Por último reconoció el trabajo de Lionel Scaloni, quien fue uno de sus ayudantes durante su paso y, luego, se quedó con su puesto. “No me puedo apoderar de ese mérito. Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador“, recordó y cerró: “Fue todo muy rápido y supo consolidarse en una situación que era favorable“.