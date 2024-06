Lo quieren Racing y San Lorenzo, pero Milton Giménez reveló quién está más interesado: “Me dijeron que…”

Milton Giménez es una de las revelaciones de la Liga Profesional y se ha transformado en una de las figuritas más codiciadas en este mercado de pases. El delantero de Banfield, de 27 años, ha anotado 10 goles en los 19 partidos y despertó el interés de varios clube: Racing, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Talleres y Belgrano, así como el Cruzeiro de Brasil.

Mirá el video

Ante esto, el futbolista habló en ESPN y dejó interesantes títulos. Si bien expresó que está enfocado en el partido con Independiente, sabe que su situación podría definirse en las próximas horas y dejó en claro que su destino "depende de lo que pase a futuro y de la determinación del presidente de Banfield". Y deslizó que se le viene "una decisión difícil".

"Mi pase es de Banfield, que todavía tiene una deuda con Necaxa que no sé bien cómo se resolverá. Tengo contrato hasta diciembre de 2026", dijo y confesó que ya hubo charlas tanto del lado de Avellaneda como de Boedo: "Sí se pusieron en contacto de ambos lados".

Luego, al ser consultado si tiene alguna preferencia, habló bien de ambos clubes aunque reconoció: "Me dijeron que quizás San Lorenzo está más interesado". Después, contó que tiene una relación cercana con uno de los ayudantes de Gustavo Costas, entrenador del club de Avellaneda, y que su padre es fanático de la Academia.

"Lo conozco mucho y lo tuve de técnico en Atlanta, me conoce bastante y lo tuve un año, un año y medio. Hablé con un allegado de él. Con Gustavo no hablé" y también señaló que no descarta irse a otro país: "Me gustaría jugar en el exterior, ya me ha tocado y es muy lindo, me gustaría pasar por muchas ligas para saber cómo es el fútbol. Pero siempre seducen los equipos grandes".