Lazio viene por un jugador de Boca y podría darle una “solución” a Riquelme

Nicolás Valentini sigue marginado del plantel de Boca, tras no querer renovar su contrato que vence en diciembre de 2024, y en las últimas horas medios italianos aseguran que Lazio, que lo ha estado siguiendo desde hace tiempo, estaría dispuesta a fichar al defensor en este mercado y dejarle una compensación económica al club argentino.

Lazio pretende a Valentini.

El periodista Gianluca Di Marzio, conocido por su cobertura del mercado de pases del fútbol italiano, fue quien afirmó que el equipo romano no descarta incorporar al zaguero y pagarle una indemnización a xeneize. El defensor tiene una cláusula de diez millones de dólares y en la Lazio estarían dispuestos a ofrecer una suma menor de lo que costaría en circunstancias normales.

Desde el entorno del futbolista mantienen su postura y aseguran que solo se trata de rumores provenientes de Europa y que no han recibido ninguna propuesta formal. Además, reiteran que la intención del zurdo de 23 años es llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol y extender su contrato con Boca.

Hasta ahora, las negociaciones no se han retomado, pero la posibilidad sigue abierta. Valentini no juega desde el 9 de abril y esto le quitó la posibilidad de estar los Juegos Olímpicos de París con el seleccionado Sub-23. Para estampar la firma, el juvenil pretende que se le pague una suma que Boca no está dispuesto a pagar y el otro punto de discusión es la cláusula, ya que del lado del Vikingo la intención es mantenerla en 10 millones de dólares y la idea de Boca es subirla.