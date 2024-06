Jugó 6 años en River, Maradona lo llevó al Mundial y ahora ganó su primera carrera de automovilismo

No fue el primero, y seguramente tampoco será el último futbolista que se luzca en el automovilismo. Pasó con los Pernía, Bruno Marioni y Roberto Abbondanzieri, por nombrar algunos, y ahora le tocó destacarse a Ariel Garcé. El Chino, que vistió la camiseta de River y disputó un Mundial con la Selección argentina de Diego Maradona, ganó por primera vez en la Fiat Competizione.

El exjugador estuvo presente en la fecha que la categoría telonera del TC2000 disputó en Rosario, no cometió errores y se quedó con un triunfo impecable, relegando a dos experimentados como Hernán Maienza (+1.853) y Christian Romero (+2.441).

"Hoy vine re concentrado, me la jugué y me salió bien. Venía llorando en la última vuelta como un señor porque para mí no es una boludez. Agradezco a los autos que me respetaron en la última vuelta. Lo que más gané fue que todos me vinieron a saludar y estaban contentos porque había ganado", expresó Garcé que tiempo atrás corrió en la Copa Bora.

Luego agregó: "Se me hace complejo correr y lo hago como un hobby. Tenía miedo antes de salir, como me pasaba en el túnel antes de un clásico te agarra eso, necesitás un apoyo y te abrazás con un compañero. Acá es como en el boxeo, tenés que hacer todo bien vos solo".

Garcé, oriundo de Tandil, además de River jugó en la Argentina en Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela. Disputó 371 partidos y marcó siete goles. También tuvo un paso por el Morelia de México y disputó dos amistosos con la Selección en la previa de Sudáfrica 2010 que le valieron la citación de Maradona. Se retiró en 2014.