¿Diego lo soñó con la copa? Garcé habló del mito por el que Maradona lo llevó al Mundial 2010: "Te diría que..."

A doce años del Mundial de Sudáfrica 2010, el primero y único de Diego Armando Maradona como director técnico de la Selección argentina, uno de los protagonistas de aquel entonces develó uno de los mitos que más se ha escuchado. Se trata de Ariel Garcé, quien formó parte de los 23 jugadores elegidos por el DT. En aquel entonces, el defensor vestía los colores de Colón de Santa Fe y fue una verdadera sorpresa verlo en la nómina final. Tal es así que los fanáticos le hicieron una emblemática bandera que decía 'Garcé trae alfajores'. El ahora ex futbolista, siempre se tomó esto con humor.

El defensor no sumó minutos en el Mundial 2010.

Haciendo memoria y recordando la época en la que vistió la Albiceleste, manifestó: "A mí no me caían tan bien ni Maradona ni Grondona, Diego me generaba admiración pero en su última parte, su forma de participar en diferentes cosas de la sociedad no me gustaba. Cuando me lo encuentro tuve que bajar todo eso mío para poder ser libre y no juzgarlo por lo que había mirado o escuchado. Llegué con un plan de tratarlo a Diego como si fuese un padre o un hermano. Y una de las cosas por la cual conectamos con Diego fue eso: la buena onda que él tenía, pero hablando energéticamente. Es como que energéticamente esos tipos están en otro lugar, no es que es algo mágico, pero tienen algo más”.

“Cuando lo vi, le di un abrazo como si fuese un tío que hace mucho no veía y el loco como que se quedó y a partir de ahí confió en eso que había sentido en mí. Yo fui a disfrutar y tenía esa buena onda siempre. Y lo disfruté. Por eso fui al Mundial. Primero porque jugué e hice un montón de cosas que para mí estuvieron a la altura y después por todo esto, por prepararme, entregarme y verdaderamente sacar todos mis juicios para con quien estaban ahí”, añadió Garcé en su diálogo con el podcast La Selecta.

A la hora de referirse a los dichos que aseguran que el Pelusa lo llevó al Mundial tras soñarlo levantando la Copa del Mundo, expresó: “Lo escuché un montón, pero es como que me digan que colon salió campeón porque saqué la virgen 10 años antes. Es como que los jugadores no hayan hecho nada. Esto es como un plan de correr de foco toras esas cosas. Yo no sé si es verdad, a mí todo eso me favoreció, yo nunca hablé con Diego de eso. Fue todo tan rápido y fuerte. Te diría que podría haber pasado, pero no lo sé”.

“En el partido de Grecia, me generé expectativa porque Diego me saca a calentar al minuto 0 y calenté 72 minutos y cuando hace el tercer cambio y entra Palermo, llegué al banco derrotado”, recordó. “En el vestuario después del partido (Argentina ganó 2-0) estaban todos festejando y yo decía ‘qué cagada, no juego nunca más’. No me enojé con nadie, pero bueno. Desde el primer minuto calentás para entrar. Me jugué un partido ahí atrás y nunca entré, me sentí como derrotado o frustrado”, sentenció.