Advíncula y una particular confesión sobre la final de la Libertadores que perdió con Boca: "Fue el gol más..."

El año 2023 será difícil de olvidar para todos los hinchas de Boca Juniors. El Xeneize tenía la ilusión intacta de conseguir su séptima Copa Libertadores en su historia, pero al igual que en 2012 y 2018, cayeron en la final. Esta vez fue en manos del Fluminense, que hizo de local en el Estadio Maracaná y se quedó con el partido por 2-1 en el tiempo suplementario.

La gran figura del equipo que en aquel entonces dirigía Jorge Almirón, fue nada más ni nada menos que Luis Advincula. El peruano habló con Dorabet y recordó el gol que marcó en la final: “Es un gol que no voy a olvidar así no más. Fue el más importante que he metido en mi carrera. Lamentablemente no sirvió para mucho. En lo personal va a quedar siempre en mi cabeza que hice un gol en una final de la Copa Libertadores”.

Advincula celebrando su gol con Boca

Foto: archivo

El lateral derecho del equipo de la Ribera no solo habló sobre el tanto que jamás se olvidará, ya que también se mostró muy contento por estar en uno de los clubes más reconocidos del mundo desde el año 2021: “Llegar a Boca fue una gran decisión. Vine a pelear cosas grandes a un equipo grande. No me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé".

Además, dejó en claro lo que significa jugar en el Xeneize: "Boca tiene mucha presión. No te puedes regalar ni un segundo y menos con los equipos de ‘mejor jerarquía’ porque al ganarnos salvan el año. Pueden perder todos los partidos, pero no pasa nada porque ya le ganaron a Boca".

Tanto la gente como el entrenador Diego Martínez lo extrañarán a horrores en los dos partidos que le quedan al equipo antes del receso por la Copa América. El defensor estará con su seleccionado y no podrá jugar ni contra Vélez Sarsfield por la Liga Profesional este viernes en La Bombonera, ni tampoco frente a Almirante Brown el próximo 19 de junio en Mendoza por la Copa Argentina.