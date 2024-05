Fin del misterio: Brian Andrada reveló por qué pidió perdón tras su gol a Boca

Boca consiguió un triunfo clave para su futuro en la Copa Sudamericana. Este miércoles por la noche, en suelo paraguayo, el Xeneize venció a Sportivo Trinidense en el marco de la cuarta fecha del Grupo D del certamen continental. De la mano de Nicolás Figal y Edinson Cavanil, el elenco visitante sumó tres puntos vitales para su futuro.

El dueño de casa había comenzado por encima en el marcador de la mano de Brian Andrada, quien venció la resistencia de Chiquito Romero sobre el final de la primera etapa. Ni bien la pelota tocó la red, se sacó la camiseta y se fundió en un abrazo con el resto de sus compañeros.

Posteriormente, cuando se disponía a retornar a su mitad del campo para que se reanude el juego, el hombre de 26 años sorprendió al pedir perdón mirando hacia la tribuna que ocuparon los hinchas de Boca. Luego de las especulaciones, el mendocino despejó todo tipo de dudas.

Al se consultado sobre el motivo por el que realizó el gesto, Andrada aseguró: "Estaba contento y muy triste a la vez. No me di cuenta, me sacaron una amarilla boluda y no voy a mentir: soy hincha de Boca; el pedido de disculpas es para mi viejo porque es hincha fanático de Boca y no para la hinchada como se dijo".

"Le pido disculpas a la gente de Trinidense, se malinterpretó lo de las disculpas", añadió en su diálogo con Todo Versus, luego de haber pasado de héroe (por su gol) a villano (por haber visto su segunda amonestación a los cinco minutos del complemento cuando su equipo ganaba).