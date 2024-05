Suspendieron por 5 años a otro tenista argentino por arreglo de partidos

Tristemente para el tenis argentino, otro de sus protagonistas se ha visto involucrado en el arreglo de partidos y ha recibido una dura sanción de parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), antes llamada Unidad de Integridad del Tenis (TIU). Agustín Torre, que nació en Olavarría y en septiembre de 2014 fue 596º del ranking ATP, no podrá competir en ningún torneo, entrenamiento, ni asociación que forme parte de la ITIA (ATP, WTA, ITF y las entidades que responden a cada uno de los cuatro Grand Slams) hasta abril de 2029, por cometer 35 infracciones del Programa de Anticorrupción del Tenis.

Torre, nacido el 18 de octubre de 1994, llegó a ser el mejor argentino Sub-18 en 2012 y fue tenista profesional entre 2011 y 2018. Jamás pudo jugar en el ATP Tour, pero sí se lució en el circuito Future, donde fue campeón de siete torneos. En 2014 consiguió su mejor posición histórica en individuales (569º de la ATP) y en 2018 fue el 469º mejor doblista del mundo. Entre sus parejas estuvieron otros tenistas que, años más tarde, también sufrirían sanciones por estar involucrados en el arreglo de partidos, como el chileno Juan Carlos Saez y los argentinos Franco Feitt y Nicolás Arreche. Hace seis años que dejó la actividad profesional (su último torneo fue en noviembre de 2018, en Viña del Mar) y se mudó a un deporte bastante similar: vive en México y es jugador profesional de pádel. Torre es el Nº7 del ranking del circuito A1 de dicho deporte, la segunda categoría a nivel internacional detrás del Premier Pádel.

Torre alternó entre el ITF y el circuito Challenger. (Foto: @torreagustinn)

En el tenis, conformaba una generación en la que también se destacaban Diego Schwartzman, Nicolás Kicker, Pedro Cachín, Federico Coria, Marco Trungelliti, entre otros. El último de ellos, justamente, un fiel propulsor de la ética y la anticorrupción en el deporte de la raqueta. En 2019, Torre recordó su experiencia junto algunos compatriotas: “Me queda un recuerdo hermoso de mi carrera. Pude viajar por todo el mundo, tener resultados muy altos y estoy contento. Veo chicos que jugaban los mismos torneos que yo y que están metidos en el top 100, como el chileno Nicolás Jarry, estuve en competencia con (Juan Ignacio) Londero, con (Diego) Schwartzman, varios entrenamientos con (Juan Martín) Del Potro y (Juan) Mónaco, llegué a enfrentar a Horacio Zeballos en dobles. Estuve número 1 de Argentina en un momento (en Sub 18)”.

El caso de corrupción

La ITIA, en colaboración con autoridades belgas, descubrió una organización que era manejada en Bruselas y se ocupaba de arreglar partidos de tenis, de la cual se comprobó que Agustín Torre formaba parte. Según el comunicado oficial, el argentino incumplió 35 reglas del Protocolo de Anticorrupción y el líder del sindicato de amaño de partidos, llamado Grigor Sargysan y nacido en Bélgica, fue condenado a prisión por cinco años, mientras que Torre fue suspendido del tenis por la misma cantidad de tiempo. Su sanción rige desde el 26 de abril de 2024, cuando se conoció el dictamen, hasta el 26 de abril de 2029.

En una sesión de entrenamiento con Juan Martín del Potro. (Foto: @torreagustinn)

Amani Khalifa, trabajador independiente del Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) fue quien dictaminó la sentencia de Torre y quien además le impuso una multa de 35.000 dólares. Los incumplimientos del tenista son varios e incluyen, según el reporte, “la facilitación de apuestas, la manipulación del resultado de los partidos, la solicitud de dinero o beneficios para influir negativamente en los mejores esfuerzos de un jugador, la falta de denuncia de enfoques corruptos y la falta de denuncia de delitos de corrupción”.

Otros argentinos involucrados

Desde 2018 hasta acá, seis tenistas nacidos en Argentina han sufrido diversas sanciones a raíz de su vínculo con la corrupción y el amaño de partidos; una situación lamentablemente muy frecuente y contra la que el santiagueño Trungelliti ha luchado incansablemente. El primero de los argentinos en protagonizar un escándalo de este tipo fue Federico Coria, que en 2018 fue suspendido por 8 meses y multado con 10.000 dólares. Coria no fue declarado culpable de arreglar partidos, sino de no proceder según el protocolo y ser cómplice indirecto del delito. Distinto fue el caso de Nicolás Kicker, que no pudo jugar profesionalmente entre 2018 y 2021 y debió pagar 25.000 dólares, al comprobarse que había arreglado dos duelos en el circuito Challenger, en 2015.

El pádel, el deporte al que hoy se dedica Torre. (Foto: @torreagustinn)

Los de Coria y Kicker fueron los casos más trascendentes por el hecho de que ambos supieron ser Top 100 del ranking ATP. Pero no fueron los únicos. Patricio Heras, otro argentino, también fue suspendido por 3 años (y US $25.000) y desde que finalizó su sanción solo volvió a jugar al tenis en torneos interclubes en Europa. Franco Feitt fue quien recibió la mayor condena para un tenista de nuestro país: fue suspendido del deporte de por vida, por admitir “múltiples arreglos entre 2014 y 2018”. Y en 2022 Nicolás Arreche fue marginado del deporte por cuatro años, además ser obligado a un resarcimiento de 8.000 dólares, al descubrirse que había “intentado arreglar partidos”. Agustín Torre se suma a la lista, y ya son seis los tenistas envueltos en casos de corrupción en la misma cantidad de años.