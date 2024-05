La pregunta que desató la furia de Russo en conferencia, tras caer con Central: "Tu opinión es de periodista pobre"

Rosario Central cayó como local por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil, probablemente uno de los equipos de mejor actualidad en la Copa Libertadores. Con la derrota complicó sus posibilidades para clasificar a los octavos de final, porque quedó a dos puntos de Peñarol, con la necesidad de enfrentarlo en la última fecha de la fase de grupos.

El único gol del partido fue marcado por Paulinho recién a los 43 minutos del segundo tiempo, a pesar de que el equipo de Gabriel Milito contó con una gran cantidad de ocasiones de gol, principalmente en el primer tiempo. De esta manera, el conjunto brasilero ya se aseguró la clasificación a octavos y está primero en la tabla general.

Cuando finalizó el encuentro, el entrenador local, Miguel Ángel Russo, se presentó para dar sus definiciones del partido en conferencia de prensa, pero un episodio llamó la atención cuando el DT se molestó con un periodista, a disgusto por una pregunta que éste le hizo.

Mirá el video

"¿Cuando te fuiste en el primer tiempo al descanso, sentiste que la habías sacado barata, por todo el juego que había tirado el Mineiro y lo que había costado responder?”, preguntó el periodista.

"Mira, esto es tu opinión de ‘sacarla barata’, sacarla cara, me parece que el fútbol no es eso. En el fútbol cuando hacés un análisis no son palabras. El fútbol es otra cosa. Sabíamos que el rival tiene mucha posesión, por los jugadores, la forma y la dinámica que tienen. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro, después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo", respondió Russo.

Luego cargó con todo contra el periodista: "Pero ‘la sacaste barata, ‘la sacaste cara’, es tu opinión y es muy de periodista pobre. No es de periodista exclusivo y distinto".

Cuando el profesional intentó explicarle que se trata de una expresión popular no con el objetivo de ofenderlo, el DT lo cortó en seco: "No es un término popular, es ofensivo. Listo, déjalo ahí. No quiero hablar más del tema. Usemos expresiones de otra forma, de otra manera".