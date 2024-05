Borja, indignado con Daronco por no sacar rojas tras ir al VAR: “No entiendo cómo un árbitro de estos…”

En su visita a Nacional de Montevideo, River lo ganaba 2-0, nuevamente con un gol de Miguel Borja y otro de Facundo Colidio. Sin embargo, sobre el final terminò empatando 2-2 contra el conjunto Charrúa que, a fuerza de empuje y con su gente, postergó la clasificación del equipo de Martín Demichelis a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el medio, se produjo un episodio trascendental que modificó el curso del partido, cuando Lozano entró muy fuerte contra Aliendro desatando una gresca entre ambos planteles, con golpes de puños incluidos. El juez Anderson Daronco fue convocado desde el VAR pero solo sacó dos amarillas: al autor de la falta y a Franco Romero (Nacional), que golpeó con el puño a Paulo Díaz. Lógicamente, el partido quedó un tanto desvirtuado desde ese episodio-

Mirá el video

Finalizado el encuentro, el propio Borja se refirió a este episodio transcendental en el resultado. "Hay una jugada que para mi marca el juego en el segundo tiempo que era roja. Yo no entiendo cómo un árbitro de estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla. Si te llaman es por una roja, no te puede pesar sacar una roja. Yo pienso que eso influyó mucho", señaló.

En ese sentido, el colombiano que llegó a 25 goles en Copa Libertadores, agregó: "La falta contra Aliendro no es una agresión directa, por ahí va con la intención de hacerle daño y podría haber castigado eso. La piña que le pega (Romero) a Paulo (Díaz)... yo creo que cuando te llaman del VAR hay que saber interpretar el tema del VAR, sino van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla y hasta donde tengo entendido si te llaman es por una roja. Entonces yo no sé si el árbitro con más de 500 partidos, porque yo lo conozco de Brasil, y por qué le cuesta tanto sacar una roja. Si es roja, es roja, hermano".

Por último, Borja contó que habló con el arbitraje para manifestarle su descontento por la decisión. "Le dije cuando iba a sacar la amarilla y ahorita que salí. Porque el partido se define por detalles".

El delantero de River ya debe ponerse el chip por el debut en la Liga Profesional en el que el equipo enfrenta este domingo a Central Córdoba el sábado. "Hay que seguir trabajando en lo que queda por delante, creo que se nos han dado los resultados pero vamos a seguir viendo", concluyó.