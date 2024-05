Las conmovedoras palabras del hijo de Menotti en su velatorio: “Mi viejo vivió sus últimos años en el lugar que siempre soñó”

El pasado domingo, en medio de la final que disputaron Estudiantes de La Plata y Vélez en Santiago del Estero, se conoció la triste noticia sobre la muerte de César Luis Menotti. El predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, fue el escenario elegido para darle el último adiós al Flaco.

Alejandro Menotti, hijo del director técnico que le dio a la Selección argentina su primera Copa del Mundo (en el Mundial de Argentina 1978), dio su testimonio ante los medios de comunicación y no dejó de agradecer el cariño que su familia recibió en las últimas horas.

Mirá el video

Para comenzar, el heredero del ex DT de Boca, River, Barcelona y Atlético Madrid, entre otros, manifestó: “Que estén acá para despedir a mi viejo, voy a decir las dos mismas cosas que dije adentro. Si le tuviera que agradecer a todos los que compartieron la vida con él, no me alcanzarían los 85 años que vivió”.

“No quiero dejar de agradecerle al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Hizo que los últimos años de mi viejo los viviera en el lugar que siempre soñó y seguramente en el lugar que más quiso. Agradecerle al cuerpo técnico de la Selección que le permitió ya con muchos años, volver a convivir con con jóvenes apasionados y volver a estar en lo que siempre amó", añadió Menotti.

Para finalizar, sentenció: "Agradecerle a Gonzalo Belloso que junto con Claudio Tapia fueron los que lo ayudaron a que pudiera armar su escuela, que era su otro sueño, dejar una escuela de entrenadores. Y a título personal, agradecerles a todos los amigos de él que conformaron esa escuela, a todos los alumnos y sus muestras de cariño. Y agradecerles a todos ustedes por por estar cubriendo”.