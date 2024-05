La tajante respuesta de Gareca a Advíncula tras revelar que lo borró de Perú: "Por problemas..."

Luis Advíncula rompió el silencio hace unos días para hablar sobre uno de los "momentos más feos de su vida", como lo catalogó el propio futbolista. El lateral de Boca Juniors estuvo ocho meses sin jugar en 2016 durante el proceso de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección de Perú y no se tomó para nada bien la decisión del técnico argentino. El ex Newell's aseguró que lo marginó del seleccionado por haber salido de fiesta.

"Hubo permiso de sábado a domingo, salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América", había confesado Advíncula días atrás en diálogo con el periodista Horacio Zimmermann. Además, agregó que pudo charlar en ese momento con el cuerpo técnico del entrenador: "La respuesta no fue muy positiva, me dejó tranquilo porque me dijo 'tranquilizate, yo no veo la vida privada'. Luego estuvo ocho meses afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida".

Advíncula festejando un gol con la Selección de Perú. (Foto: archivo)

Ahora, fue el turno del Tigre Gareca quien decidió responder ante los dichos de Advíncula y reveló lo que había considerado finalmente en ese momento al excluirlo: “La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos que están alineados. Y hay otros que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma, se pueden desenfocar. Uno lo que trata es ver a muchachos que están mejor enfocados que otros. Y los que no, por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos, nada más”.

En entrevista con Hugo Balassone, el ahora entrenador del seleccionado chileno se refirió puntualmente al lateral que pertenece a Boca: “Luis (Advíncula) es un jugador sensacional, de los mejores del mundo. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Hoy lo está demostrando. Mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto”.

“A veces el jugador, como todos nosotros y los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear", explicó Gareca con respecto a la actuación que había hecho Advíncula durante su mandato como entrenador del seleccionado peruano.