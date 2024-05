El fútbol argentino despide a César Luis Menotti en el predio de la AFA

El predio que la AFA posee en Ezeiza fue el lugar elegido para despedir los restos de César Luis Menotti. Cerca de las 10 de la mañana de este martes, sus restos llegaron al lugar donde se le realizará un pequeño homenaje en el que estarán presentes familiares, amigos y allegados.

También estará parte del cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni quien arribó al país antes de tiempo para poder estar presente. Menotti fue clave en el ciclo del entrenador al mando del equipo, ya que fue quien lo eligió para ocupar el cargo y le brindó su apoyo cuando en el inicio era cuestionada su labor.

"Un día me llamó Tapia y fui a verlo, me dijo que había elegido a Scaloni. Como no lo conocía lo invité a mi casa para charlar. Le dije que tenía que firmar por las Eliminatorias (sudamericanas) y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial. Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala y (Pablo) Aimar", contó el Flaco.

Según reconoció en esa charla, le había comentado al presidente de la AFA que "si está Aimar, está todo bien" y en cuanto a la conjunción de todos los integrantes del cuerpo técnico le dijo: "Hablan poco y no dicen boludeces (tonterías) ni venden humo. Todo es medido y cada uno tiene bien definido su rol. Eso se trasmite a los jugadores y tiene un valor enorme".

El Flaco fue el técnico de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de 1978 y en la Copa del Mundo Sub-20 de Japón 1979. Además, anteriormente había dado muestras de su clase desde el banco al frente del mítico Huracán de 1973.