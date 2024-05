¿Estudiantes es el quinto grande? La contundente frase de Verón tras ganar la Copa de la Liga: "Hay clubes que..."

Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón. Luego de haber ganado la Copa Argentina 2023 en diciembre, los dirigidos por Eduardo Domínguez igualaron 1-1 frente a Vélez Sarsfield, pero en la definición por penales fueron mejores y se quedaron con la Copa de la Liga. Con esta conquista, se reavivó el debate sobre la posición que ubica el Pincha entre los clubes más grandes del fútbol argentino.

La interminable discusión para determinar quiénes integran la lista de los grandes del fútbol argentino volvió a aparecer luego de lo que había dicho el Chapu Braña en la previa, quien sostuvo que el Pincha está entre los cinco grandes y fue apoyado por Fernando Zuqui, pero se instaló nuevamente después de las declaraciones de su presidente, Juan Sebastián Verón. "Más allá de la chicana, yo creo que hay clubes que han crecido y se han posicionado porque trabajan hace mucho. Pero entrar en el juego de si somos el cuarto o el quinto grande no me parece", opinó la Bruja.

A través de estas declaraciones en diálogo con el programa F90 de ESPN, Verón deslizó solapadamente que considera a Estudiantes dentro de los cinco grandes de nuestro fútbol, ya que consideró inoportuno debatir si su equipo actualmente es "el cuarto o el quinto grande". No es el único del riñón pincharrata que está en sintonía con las palabras de la Bruja, debido a que Braña había sido contundente sobre qué lugar ocupa Estudiantes actualmente.

"Estudiantes está sentado dentro de la mesa de los cinco grandes. Es el quinto por cómo ganó las Libertadores, la idiosincrasia, los logros, la historia, la gente, los jugadores que sacó, por Bilardo", argumentó el Chapu antes de que el conjunto platense se consagrara campeón de la Copa de la Liga.

Otro de los debates que se generó tras la conquista de Estudiantes fue el de cuántos títulos tiene en su historia. Para sorpresa de muchos, el Pincha decide no contar particularmente tres títulos a nivel nacional. Desde el club no contabilizan el Campeonato de Primera División ganado en 1913 durante la era amateur ni tampoco la Copa Adrián Escobar de 1944 y la Copa de la República de 1945. ¿El motivo? No reconocerle a Gimnasia sus dos títulos nacionales: el Campeonato 1929 y la Copa Centenario 1993. De todas maneras, el sitio oficial de la AFA los incluye y pone a los de La Plata con un total de 16 títulos en su historia.