Artime y una fuerte frase sobre Cavani en Boca al compararlo con Matías Suárez: “Era la peor incorporación de la era Riquelme hasta que…”

Matías Suárez llegó como uno de los grandes refuerzos de Belgrano de Córdoba en enero de este año tras su salida de River Plate. El delantero cordobés arribó con el pase en su poder y todavía no pudo plasmar la jerarquía que demostró en el Millonario. Los hinchas piratas pusieron sus expectativa en lo más alto por su regreso, pero ya lo miran de reojo por su bajo rendimiento en el actual semestre.

En esta primera parte del 2024, Belgrano tuvo 18 partidos entre la Copa de la Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Suárez tan solo estuvo en siete encuentros en los que jugó 220 minutos. El técnico, Juan Cruz Real, no lo convocó ni siquiera en los últimos tres juegos que tuvo el Pirata cordobés. Su último partido fue frente al Inter de Porto Alegre en el 0-0 por la primera jornada del certamen internacional.

Matías Suárez en su presentación con la camiseta de Belgrano. (Foto: archivo)

En medio de las críticas por su pobre nivel, Luis Artime salió en defensa del delantero y comparó su presente con el que tuvo Edinson Cavani a comienzos de este año con la camiseta de Boca: "Estoy esperando lo que seguramente Matías nos va a dar. Los que lo trajimos estamos tranquilos y él es el primero que quiere dar lo mejor. No hay que olvidarse de que Cavani era la peor incorporación de la era Riquelme hasta que nos hizo tres goles a nosotros. Yo pienso en eso cuando hablamos de Matías Suárez".

Belgrano volverá a tener participación este jueves por la Copa Sudamericana frente a Delfín e intentará mantener el liderazgo en el grupo C. Todavía no está confirmada la presencia de Suárez entre los convocados. Según aseguró el presidente Artime "está todo coordinado para que le jueves explote al cancha, pese al paro general. La marea celeste no se detiene".

Con respecto al próximo mercado de pases, el presidente de Belgrano confirmó que irán por un delantero de acuerdo a la jerarquía de Passerini en comunicación con Showsport Radio de Córdoba: "Trataremos de buscar a uno de la misma jerarquía. Al mismo tiempo, estamos en gestiones para buscar jugadores y la idea es que lleguen entre tres o cuatro nuevos".