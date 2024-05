Reapareció Bilardo: la visita de Lemme y el Tecla Farías a su casa

Más importante que los títulos que se hayan ganado a lo largo de una carrera es el legado que se deja, en el que los títulos seguramente tienen responsabilidad, pero no necesariamente es el único y máximo factor.

El caso de Carlos Salvador Bilardo es particular porque con apenas dos títulos como DT, la relevancia de uno de ellos, la Copa Mundial de Fútbol de México 86, lo catapultaron a un lugar de privilegio en la historia de la Selección argentina. También ocupa un lugar grande en Estudiantes donde como DT solo ganó l a primera División del 1982 pero dejó una huella como jugador.

Su trascendencia quedó marcada a fuego en los futbolistas que lo tuvieron como entrenador y no resulta extraño pensar que ellos quieran visitarlo al día de hoy, en medio de la asistencia permanente que recibe en su departamento de Caballito tras ser diagnosticado con Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa.

El posteo de Farías con Bilardo.

Ernesto "Tecla" Farías fue dirigido por él en su última etapa en Estudiantes y decidió visitarlo este viernes. Para eso habló con el ex ayudante de campo del DT, Miguel Ángel Lemme, para que lo acompañe a visitarlo. Ambos tomaron un café junto al doctor y el propio exdelantero subió una foto del momento, que permite ver el estado actual de Bilardo. "¡Carlos querido, qué lindo volver a verte!", posteó.

En diálogo con Olé, sobre la visita Lemme expresó: "Fuimos porque el Tecla me dijo que quería verlo. Carlos está bien, fuimos a tomar un café y nos vinimos. Charlamos un rato, cuando llegó la familia y nos fuimos. Todo esto con la autorización de Daniela (hija) y Gloria (esposa)".

Además, su exasistente en Sevilla, Estudiantes y la Selección, señaló: "Hablamos poquito de cada cosa, no queríamos molestar porque yo también me tenía que volver a La Plata. Yo igual lo voy a ver todas las semanas porque lo quiero mucho. Lo voy a defender toda la vida, que nadie me toque a Carlos".