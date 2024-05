El brutal sincericidio de Eduardo Domínguez tras la insólita eliminación de Estudiantes ante Huachipato: “Te desvía tener una…”

La gran sorpresa de la jornada de Copa Libertadores fue la derrota de Estudiantes de La Plata ante Huachipato como local. El equipo de Eduardo Domínguez, de esta manera, se despidió del certamen y sus chances para ingresar como tercero a la Copa Sudamericana dependen de un verdadero milagro.

Mirá el video

Luego del partido, el entrenador habló al respecto y realizó una dura reflexión sobre lo ocurrido: "Sentíamos que teníamos equipo como para pasar a las instancias finales. No lo pudimos lograr. Nos duele. Estamos muy dolidos por pasar este momento y no darle a la gente esa posibilidad de estar en las finales.

"Pero no perdimos el pase a la final por hoy, sino por el partido en Chile, que lo teníamos prácticamente ganado y no lo pudimos cerrar. El partido con Gremio de local, que con uno de más perdimos el partido. Y hoy creo que no encontramos en ningún momento el ritmo del partido. No encontramos la manera de atacar. No encontramos la manera de defender. Nos hicieron cuatro goles, eso me duele mucho más”, agregó.

Luego, sobre las chances de meterse en la Sudamericana, analizó: “Queda un partido más. Vamos a depender de lo que pase con Gremio y Huachipato para ver si podemos ingresar a la última fecha con posibilidades para la otra competencia", pero no quedó ahí su explicación ya que señalo que la obtención de la Copa de Liga ante Vélez jugó en contra.

“Seguramente tener una consagración en medio de una competencia internacional, claro que te desvía. Es normal. No la vamos a poner como excusa. Pero cuando se determina el pasaje a octavos, el equipo estaba en finales acá en el país. Entonces claro que te desvía. Y ganar muchas veces es mala consejera, porque te hace creer cosas que no sos, realmente. Te hace creer que sos lindo, más alto. Más rápido, más fuerte. Debemos tomar nota. Hay que aprender con el dolor que tenemos ahora para saber cómo competir el año que viene”, concluyó un Domínguez que ahora pondrá la cabeza en la Liga Profesional.