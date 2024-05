¿Vilas fue Nº1? La investigación que comprobó lo que la ATP nunca aceptó

Guillermo Vilas comenzó su carrera profesional en el tenis allá por 1969. Pero fue a los 22 años, más cerca de 1974, que el marplatense comenzó a codearse con los mejores del mundo y a escribir su apellido en los más altos escalafones del ranking. En 1975 llegó a su primera final de Grand Slam, en Roland Garros (perdió frente a Bjorn Borg por 6-2, 6-3 y 6-4) y alcanzó el 2º puesto. Y fue en ese mismo año, meses más tarde, cuando, minuciosas investigaciones y años de análisis mediante, se puede decir que Guillermo Vilas llegó a la cima del ranking ATP. En realidad, la asociación jamás lo confirmó. Es la conclusión de un largo trabajo que encabezó Eduardo Puppo, un periodista argentino que se obsesionó con comprobar que el Gran Willy había sido el mejor tenista del mundo. Pero ¿lo consiguió? ¿Y qué dijo la ATP al respecto?

En 1975 y 1976 Guillermo Vilas ya era uno de los mejores tenistas del mundo. Junto a Illie Nastase, Jimmy Connors, Bjorn Borg, entre otros, el zurdo animaba el circuito de tenis a la par de las leyendas. Pero fue en 1977 cuando dominó de principio a fin el tenis. Aquel año, Vilas ganó 16 títulos, un récord que al día de hoy nadie en la historia ha superado. Mantuvo un invicto de 46 partidos en todas las superficies, período en el que fue campeón seis veces consecutivas; otro registro que ni Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, ni nadie han sido capaces de superar. Y ganó dos de los cuatro Grand Slams de la temporada (Roland Garros y el US Open), además de perder la final del Australian Open frente a Roscoe Tanner. Y otro detalle: ganó 136 partidos, más que cualquier jugador en la historia en un año calendario. Precisamente por todo ello resulta increíble aceptar que un jugador que ha ganado más partidos en polvo de ladrillo que el propio Nadal no haya sido Nº1 del mundo. Pero la sorpresa es doble, porque tampoco le correspondía haberlo sido en 1977.

Vilas ganó 681 partidos en polvo de ladrillo; Nadal, 478. (Foto: Confederación Argentina de Deportes)

La investigación que ¿cambió la historia?

El propio Vilas, décadas después de su retiro y obsesionado con el hecho de que la ATP lo reconociera como número 1, ya le había pedido a la entidad que reconstruyera el ranking (que se había hecho oficial en 1990) de los años previos, o sea, de la década del 70, lo que a él le importaba. Pero poca bola le habían dado y jamás le habían cumplido el deseo. Aunque Vilas no pelearía esta batalla solo. En 2007, ocurrió un hecho que ilusionó tanto como enfureció al marplatense. La WTA, entidad rectora del tenis femenino, reconoció un error en su sistema de puntuación y aceptó, más de treinta años después, que a la australiana Evonne Goolagong le había correspondido ser número 1 en 1976, durante dos semanas. “¿Por qué ella sí y yo no?”, habrá pensado Willy. A raíz de esa noticia y del enfático pedido del protagonista de esta historia, un periodista argentino especializado en tenis, Eduardo Puppo, comenzó una investigación de más de una década que tenía como fin corroborar que Vilas merecía haber sido el mejor del ranking.

Puppo se unió con un matemático rumano llamado Marian Ciulpan y juntos comenzaron a repasar todos y cada uno de los partidos de Vilas en un período que iba de 1973 a 1978. Y los de sus competidores: los resultados de Arthur Ashe, Connors, Borg, etc. Y luego de una investigación de 16 años, 22.545 partidos, 542 torneos, 1.100 páginas y 1.200 pruebas concluyeron que efectivamente, sí, Guillermo Vilas había alcanzado el primer puesto del ranking ATP. Pero no en 1977, como cualquiera hubiese pensado, sino en septiembre de 1975. ¿Por qué? ¿Y por qué la ATP jamás lo dijo? Deben mencionarse numerosas irregularidades y el hecho de que, en aquella época, el sistema de contabilización era más rústico, desprolijo y menos atendido.

Vilas y Eduardo Puppo, el responsable del descubrimiento. (Foto: @puppotenis)

Es que el ranking ATP no fue oficial hasta 1990 y el ranking ITF (que fue el que se tuvo en cuenta hasta ese 1990), se creó en 1978. Un año después del auge de Guillermo Vilas. Por eso, durante la década del 70 hubo varias semanas en las que las posiciones no se publicaron con las debidas actualizaciones. Entre septiembre y octubre de 1975, por ejemplo, existió un lapso de 43 días sin novedades en el que, según comprobaron Puppo y Ciulpan, Vilas fue Nº1. Pero, en los registros, el primer puesto siguió correspondiéndole a Jimmy Connors. Por otro lado, en aquella época existían tres circuitos paralelos que daban diferente cantidad de puntos al ranking. Mientras Vilas priorizó el Grand Prix, Connors compitió más en el World Championship Tennis o el World Team Tennis; matices que hoy no podrían concebirse. Además, el sistema de puntuación privilegiaba el porcentaje entre los partidos ganados y los disputados y no la cantidad de éxitos en sí, como sucede actualmente. Es decir, Vilas fue víctima de haber jugado más y por eso no fue número 1 tampoco en 1977. Ganó 16 de 28 torneos y Connors, 7 de 15. Pero el ratio en sus duelos de 59.80 del estadounidense contra el de 57.50 del argentino pesó, para la ATP, más que los títulos.

Mirá el video

El resultado del largo trabajo de Puppo, que fue cristalizado en la serie de Netflix Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada, fue enviado a la ATP, con la esperanza de que finalmente la entidad que preside Andrea Gaudenzi atendiera el reclamo. Pero, de nuevo, la respuesta fue negativa. "No se puede cambiar la historia", argumentaron. La lucha que hoy ya no puede pelear Vilas y continúan sus devotos sigue en pie y cuenta con argumentos más que sólidos como para que la ATP, algún día, acepte lo innegable. Es el mejor tenista latinoamericano de la historia, aunque el chileno Marcelo Ríos y el brasileño Gustavo Kuerten hayan sido, menos discutidamente, los mejores de la clasificación en sus respectivas épocas. Pero, por ahora, el tenis argentino deberá seguir conformándose con que, oficialmente, Guillermo Vilas haya sido “solo” el número 2 del mundo. Se insiste... por ahora. “Vilas fue número uno del mundo y está comprobado. Calculamos que la resolución tiene que salir este año. Después de siete años de idas y vueltas con la ATP, creemos que será este año”, dijo Puppo en 2023, tras un nuevo intento. Y es que la esperanza es lo último que se pierde.