Quién sería el tercer mayor que se sumará a Julián Álvarez y Otamendi para los Juegos Olímpicos

Con la tranquilidad de saber que dos de los campeones del mundo podrán integrar el plantel Sub 23 para disputar los Juegos Olímpicos, a Javier Mascherano solo le queda resolver uno de los tres posibles cupos de mayores para buscar la tercera medalla de oro para la Selección argentina.

Nicolás Otamendi y Julián Álvarez han recibido el visto bueno de Benfica y Manchester City para ser cedidos fuera del calendario oficial de la FIFA, pero resta esperar la decisión final de Aston Villa sobre Emiliano Martínez, con la incógnita de Lionel Messi, quien aún no ha anunciado su decisión.

Dibu sueña con estar en París.

"Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", dijo el Dibu tiempo atrás y Mascherano le devolvió la pared: “Sí, claro, cómo no lo voy a tener en cuenta. Cómo nosotros no vamos a tener en cuenta ese deseo. Tenemos la ventaja de tener a la Selección campeona del mundo y en el caso de Dibu, uno los tres mejores del mundo, si no es el mejor”.

La Premier League 24/25 comenzará el 17 de agosto, una semana después de la final olímpica, por lo que el club inglés podría contar con Martínez para el debut, aunque esto implicaría que no tendría vacaciones ni haría la pretemporada. En los próximos días, entonces, se sabrá si él es quien completa el cupo y el DT tendrá que buscar por otro lado.

Mascherano, que tiene que presentar la lista final antes de que finalice la Copa América, espera por la decisión de Chelsea y Manchester United por Enzo Fernández y Alejandro Garnacho (19), quienes son menores o llegarán con 23 años (como el caso del ex River y Benfica) a la cita olímpica.