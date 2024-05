Larcamón rompió el silencio y reveló por qué le dijo “no” a Independiente: “La propuesta me atraía pero…”

Nicolás Larcamón había acordado de palabra su llegada a Independiente en la tarde noche del martes, pero en la tarde de este miércoles le comunicó al presidente Néstor Grindetti que finalmente rechaza la propuesta del club de Avellaneda, que ahora deberá salir a buscar otro nombre.

Lo insólito vuelve a azotar al Rojo, con la negativa del exentrenador del Cruzeiro, cuyo entorno aseguró que nunca se habían definido los detalles económicos del arreglo, por lo que no había una confirmación de su parte.

Larcamón no será le entrenador de Independiente. (Foto: Instagram @nlarcamon)

Por el lado de Independiente, aseguraron que no solo Larcamón había dado el sí sino que hasta había prometido comenzar a trabajar en la semana previa al partido ante Banfield, es decir, no esperando hasta que comience el receso por la Copa América, justo después de ese partido.

La causa de la negativa, aunque sea de manera general, no había sido especificada ni por el club ni por el DT de manera oficial, hasta que en la señal de TyC Sports, en el programa Presión Alta, publicaron una declaración del propio Larcamón, reconociendo: "La propuesta me atraía pero no acepto por cuestiones personales".

De esta manera, se descarta una de las teorías que aseguraba un supuesto malestar del DT en torno a la filtración de una supuesta confirmación, por parte de la dirigencia hacia los medios partidarios que lo dieron por hecho.