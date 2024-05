La contundente respuesta de Costas tras las críticas que recibió Racing: "Por dos partidos no..."

Racing hizo los deberes y cerró su participación en el Grupo H de la Copa Sudamericana con un gran triunfo ante Sportivo Luqueño en condición de local. En cancha de Lanús, la Academia se impuso por 3-0 y aseguró su lugar en los octavos de final del torneo continental.

Tras el partido, Gustavo Costas dijo presente en conferencia de prensa y realizó su análisis de lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego. Ante los micrófonos, el director técnico fue contundente a la hora de hablar sobre el presente de sus dirigidos y las críticas que recibió, fundamentalmente, post eliminación de la Copa Argentina.

Mirá el video

Para comenzar, el DT de Racing manifestó: “Es un grupo bárbaro, me demostró que en las malas se pueden levantar rápido. Eso es fundamental porque no todos los equipos lo pueden lograr. Hoy con las redes y todo, por dos partidos no servíamos para nada y después te ponen de candidato. Es una cosa de locos”.

"Racing necesita algo internacional. Yo se lo pido a los jugadores como hincha. Ahora dicen que estamos para campeones, pero hace 15 días estábamos para irnos. Cuando te halagan no podés creerte Dios y cuando te critican tampoco sos el diablo... Bueno, diablo menos, ja”, sentenció entre risas.