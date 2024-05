Etcheverry eliminó a la promesa del tenis francés y reavivó la rivalidad deportiva entre países: "La gente siempre..."

Tomás Etcheverry, número 29º del mundo y tercera raqueta argentina del momento, venció al joven francés Arthur Cazaux (77º) tras remontar un set en contra y se medirá en segunda ronda del Roland Garros al ganador del cruce entre el también francés Arthur Rinderknech y el australiano Adam Walton.

En una cancha Suzanne Lenglen que fue un hervidero a favor de Cazaux, Etcheverry revirtió un primer set desfavorable (3-6) con dos claros 6-2 y 6-1, en un momento que su rival ya estaba con problemas musculares. Galvanizado por el público local, el de Montpellier (21 años) no daba su brazo a torcer y estuvo cerca de decidir el cuarto set a su favor.

Pero mermado por los problemas físicos (se quejó de los aductores, una mano y un tobillo), Cazaux no tuvo más remedio que rendirse ante el argentino, quien conmemoró con rabia su sudado triunfo tras 3 horas y 26 minutos de batalla. "La clave fue aumentar en intensidad física y agresividad", dijo al terminar el encuentro y se refirió al ambiente que tuvo el estadio.

"Fue un partido durísimo, tenía toda la hinchada en contra. Jugué un gran tenis y no era un partido fácil para arrancar. Las canchas están más lentas y hay que adaptarse. La cabeza me ayudó, pensando siempre en positivo. No era fácil, fui dos veces abajo en el cuarto y no me bajonie, y lo saqué adelante", expresó en la TV oficial.

Luego, al ser consultado sobre si realmente existe la rivalidad entre argentinos y franceses, aseguró: "La verdad que sí, pero uno tiene que estar enfocado. La gente siempre va estar y lo mismo pasa cuando jugamos en Argentina, con el apoyo de nuestra gente, lo hacemos sentir".