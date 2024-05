La advertencia de De Paul a los rivales de la Selección argentina en la Copa América: "Nos querrán..."

La Selección de Argentina se prepara para defender el título de la Copa América 2024 luego de haberse consagrado en el Maracaná ante Brasil por 1-0 en 2021. Tres años después, los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a jugar el certamen continental en Estados Unidos y compartirán el grupo con Canadá, Perú y Chile. Antes, tendrá dos amistosos de preparación frente a Ecuador y Guatemala.

Entre los jugadores que regresaron al país luego de sus competencias en sus respectivos clubes, este lunes llegó Rodrigo De Paul a suelo argentino y se refirió a las expectativas que tiene el seleccionado argentino de cara a una nueva competencia. "Las expectativas siempre son grandes, tenemos que defender lo que hicimos. A nosotros, como somos los últimos campeones, nos querrán ganar todos, pero estamos preparados", confesó el volante del Atlético de Madrid en Ezeiza minutos después de aterrizar.

Mirá el video

El campeón del mundo en Qatar 2022 se siente feliz de estar en este grupo y reveló las ganas que tiene este seleccionado de seguir triunfando a pesar de todo lo conseguido: "Estoy muy contento de estar acá, ahora a prepararnos para lo que se viene. El grupo después de la Copa mostró que no se conforma, que vestir esta camiseta es lo máximo".

Con respecto a los máximos candidatos a quedarse con la Copa América, el ex Racing aseguró que Argentina está dentro de esta lista de favoritos: "Siempre venimos de la misma manera. Sabemos que somos uno de los favoritos por ser los últimos campeones del mundo, de América y por tener a Leo. Pero eso no significa nada, el fútbol es lindo porque no siempre gana el favorito. Nos preparamos como si fuese la primera vez".

El seleccionado argentino, antes de comenzar la competencia continental, tendrá dos amistosos: jugará el 9 de junio frente a Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago y luego lo hará el 14 ante Guatemala en el FedExField. Luego sí llegará el plato fuerte con el estreno de la Copa América. Abrirá el certamen el 20 ante Canadá, después se medirá ante Chile el 25 y cerrará el grupo el 29.